La planta de GB Foods en Alcañiz prevé alcanzar una capacidad de producción de hasta 150 toneladas diarias de comidas preparadas deshidratadas tras la incorporación de dos nuevas líneas de fabricación anunciadas en marzo de 2025, que ya están construidas y una de ellas en funcionamiento.

Ahora, el proyecto de ampliación está en fase de evaluación de impacto ambiental simplificado porque prevén un crecimiento del consumo del agua hasta los 215 metros cúbicos y un vertido de aguas residuales de 60.000 metros cúbicos al año. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) publicó este jueves el anuncio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), abriendo un plazo de un mes para que las personas que puedan resultar afectadas presenten sus consideraciones sobre el proyecto.

Más consumo de agua y volumen de vertidos

Uno de los aspectos que recoge la documentación ambiental es el incremento de las necesidades de agua, una vez estén produciendo las dos nuevas líneas. Actualmente, una está a pleno rendimiento mientras se espera la resolución para poner en marcha la segunda. La empresa estima que el consumo de agua será de 215 metros cúbicos diarios abastecidos desde la red municipal de Alcañiz. El agua utilizada en la producción será sometida a tratamientos de filtración y ósmosis inversa.

También se prevé un aumento del volumen de aguas residuales. La fábrica disponía de una autorización municipal para un vertido máximo de 27.500 metros cúbicos anuales, mientras que el proyecto ampliado contempla alcanzar los 60.000 metros cúbicos al año, lo que supone más del doble del volumen autorizado anteriormente.

La documentación señala que la empresa ha solicitado la correspondiente autorización de vertidos al alcantarillado municipal y que dispone de instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, contempla medidas preventivas y correctoras relacionadas con la gestión de residuos, las emisiones atmosféricas, el ruido y la protección del suelo.

El estudio presentado por la promotora considera que, con la aplicación de las medidas previstas y el cumplimiento de la normativa, la actividad no ocasionará impactos ambientales significativos. Sin embargo, esta valoración deberá ser examinada por el INAGA durante la tramitación del procedimiento.