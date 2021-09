El Departamento de Sanidad plantea nuevas medidas para fomentar la vacunación

Aragón ya ha superado el millón de habitantes con inmunización completa frente al covid-19, lo que supone un porcentaje superior al 75% del total de su población. A pesar de que las tasas de vacunación son altas, el ritmo de vacunación se ha ralentizado notablemente en las últimas semanas y todavía se pueden mejorar las coberturas, principalmente en las franjas de edad entre 20 y 40 años. De ahí que el Departamento de Sanidad haya planteado nuevas medidas para fomentar la vacunación.

“No nos cansaremos de insistir en la necesidad de que todos los susceptibles se vacunen”, ha destacado la consejera de Sanidad, Sira Repollés, tras recordar los datos que durante la última ola han avalado la eficacia de las vacunas: con el millón de personas vacunadas, en Aragón se han evitado 1.300 muertes, 172 ingresos en UCI y 1.800 hospitalizaciones en planta.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha señalado que, en el grupo de 20 a 30 años, uno de cada tres aragoneses no está vacunado. Cifra que mejora en la siguiente franja de edad –de 30 a 40 años se sitúa en una de cada cuatro-, pero no lo suficiente. Por eso se ha considerado apropiado diseñar estrategias que favorezcan la vacunación de los ciudadanos que, por distintas circunstancias, aún no han recibido la pauta de vacunación o no han completado la pauta iniciada, mediante iniciativas de comunicación, información y administración de vacuna en el ámbito laboral, por tratarse, en muchos casos, de población laboral activa.

“La transmisión ahora se va a centrar en la población susceptible de contraer la enfermedad», ha explicado Falo, quien ha añadido que en este grupo fundamentalmente están los que no han pasado enfermedad y los no vacunados. En total, unas 300.000 personas en Aragón, la mitad de ellos susceptibles de ser vacunados. “Vacunar a todos es un concepto teórico al que nunca llegaremos, pero en el que hay que trabajar”, ha añadido.

Vacuna sin cita y en empresas

Ya se han comenzado a enviar mensajes de texto a todos los mayores de 18 años registrados en la base de datos de usuarios que todavía no se han citado para la vacuna, animándoles a que lo hagan. En total se enviarán unos 200.000 sms, 20.000 de ellos esta semana. Además, se ha planteado el jueves 23 como un día de vacuna sin cita en horario de 14 a 15 horas en los centros de salud de mañana y de 15 a 16h en los centros de tarde.

En el ámbito laboral, y dentro del marco del convenio entre el Gobierno de Aragón y la CEOE para adherirse al Plan Sumamos Salud + Economía, el Departamento Sanidad, CEOE, CEPYME y AMAT han mantenido encuentros para poner en marcha distintas actuaciones, que van desde vacunar en empresas con recursos sanitarios en el centro de trabajo -normalmente empresas con Servicios de Prevención Propios con la especialidad de Medicina del Trabajo- a intervenciones en empresas más pequeñas donde la vacunación se pueda realizar a través de mutuas. En el primero de los supuestos ya hay 13 empresas que han mostrado su compromiso y donde se iniciará la vacunación la próxima semana.

Por último, se mantiene la captación activa telefónica desde los centros sanitarios y también la oportunista, aprovechando la visita a los mismos de personas susceptibles de ser vacunadas para explicarles los beneficios de la vacuna y ofrecerles cita. Asimismo, continúa la búsqueda activa de necesidades concretas, por ejemplo, en el ámbito educativo y universitario, para plantear futuras acciones adaptadas.