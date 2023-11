El deporte femenino de montaña se «abre camino» en Alcañiz

«Las experiencias en el deporte de montaña empoderan, y más poder llevarlas a cabo junto a mujeres fuertes. Continuamos siendo minoritarias en este deporte». Este es el mensaje que Ángela Altaba, escaladora natural de Cantavieja, quiere lanzar al mundo tras haber participado en una experiencia que seguramente recuerde durante toda su vida. La joven y otras cinco deportistas integrantes del equipo de alpinismo femenino de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada son las protagonistas del proyecto ‘Abriendo Camino’, una iniciativa a través de la cual realizaron una expedición primero a Arabia Saudí y Jordania y posteriormente a Groenlandia, «un sitio remoto, en el que estaban totalmente incomunicadas y con paredes de 1.000 metros», para escalar con el objetivo de visibilizar este deporte y la presencia de mujeres en él.

Por suerte para el resto, su experiencia y la de sus compañeras quedó grabada y ahora el objetivo es poder llevarla a las aulas y festivales de cine a través de una serie documental. «Previamente a nosotras allí solo había ido a abrir vías de escaladas Christian Ravier, un conocido aperturista a nivel nacional. Hemos sido mujeres pioneras», expresa Altaba.

Su historia pudo conocerse en la Semana de la Montaña de Alcañiz, una iniciativa impulsada por el club de montaña La Cordada que tiene el objetivo de compartir las vivencias detrás de esta modalidad y que, además, este año ha logrado poner en el foco al papel de la mujer.

Ángela Altaba, alpinista de Cantavieja, en su expedición a Arabia Saudí./ F.M.E.

Y es que compartir testimonios de deportistas mujeres, según indica la propia Altaba, todavía resulta crucial a pesar de que ella nunca se ha sentido inferior a ninguno de los compañeros con los que ha compartido la escalada. «Siempre me han tratado de manera totalmente igualitaria. Pero a veces ven llegar a dos chicas que van a escalar y sientes que piensan: ‘estas van a hacer tapón’. Y luego no es real. Todavía abres caminos, no solo vías, y sobre todo rompes prejuicios y visibilizas que no acompañamos a ningún amigo, somos muy capaces», cuenta.

Por eso mismo Altaba no dudó en participar en el proyecto ‘Abriendo Camino’, que precisamente nació con el objetivo de abrir nuevas vías de escalada para así dejar huella femenina en el mundo de la escalada clásica y el alpinismo. En el año 2022 el equipo visitó la Península Arábica en una expedición que tuvo su base en el desierto jordano de Wadi Rum con el objetivo de abrir rutas en las paredes de arenisca de este desierto. La segunda parte del proyecto se desarrolló en Groenlandia, donde la logística y la preparación para estar un mes en autonomía cambió drásticamente. «Allí las paredes en lugar de tener 200 metros son de 1.000. Ha sido todo un aprendizaje. Hemos regresado con los retos deportivos hechos», afirma.

Para la segunda parte del proyecto Altaba estuvo escalando en Groenlandia./ F.M.E.

El documental se presentó en el II Congreso Internacional de Mujer y Montaña y actualmente el equipo lo ha presentado ya a más de 50 festivales de cine documental. El objetivo es maximizar la visibilidad del alpinismo femenino, una modalidad que, ante todo, a Altaba le sirve para «desconectar».

De hecho, este es un sentimiento que comparte con Beatriz, Celia y Cuca, integrantes del club La Cordada que también participaron en la Semana de la Montaña. «Es una desconexión de nuestra vida diaria. Cada martes ya estamos pensando donde iremos el fin de semana», cuenta Beatriz.

Naturales de Alcorisa, Fuentespalda y Albalate, estas tres deportistas practican la modalidad de carrera de montaña bajo el nombre de ‘Lobas Pardas’. «Primero nos llamábamos lobas blancas, pero como en cada salida nos pasaba una cosa y ‘la liábamos parda’ nos lo cambiamos (risas)», añade.

Celia, Cuca y Beatriz, las ‘Lobas Pardas’, pertenecen al club La Cordada de Alcañiz./ L.C.

Las tres residen en Alcañiz y se unieron hace años a través de La Cordada, un club que les ha dado un empujón para acabar participando en competiciones como la Brama Stage Run, donde quedaron en el top diez. «Fue una carrera de trail de tres días de duración, con inicio en el Pirineo Catalán. Nosotras nunca tenemos como objetivo ganar, sino terminar la competición y disfrutar. Pero es cierto que fue un logro», concluye.

Las deportistas quedaron en el top diez de la Brama Stage Run./ L.P.

El encargado de cerrar este jueves la tanda de ponencias de la Semana de la Montaña fue Manu Cordova, alpinista y escalador en hielo que hace algunos años incluso llegó a ocupar el 4º puesto de la Copa del Mundo de Escalada en Hielo con la selección nacional.

Manu Cordova en la cima del Chekigo, en Nepal./ Archivo personal.

El deportista también ha sido pionero al abrir una nueva vía de 1.200 metros en el pico Chekigo, en Nepal. «Se trata de un monte de 6.000 metros. Hay que estar muy bien preparado, resulta muy difícil. Pero lo bueno de este deporte es que te enseña a gestionar el miedo, y esa habilidad también se puede trasladar a la vida cotidiana», cuenta.