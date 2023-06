«A los derechos que estamos perdiendo las personas LGTBIQ+, se suma la falta de representación»

¿Cómo vivís desde el colectivo este día del Orgullo?

El día del Orgullo es un día para celebrar. Tenemos que celebrar lo que hemos conseguido y que en España poco a poco seguimos trabajando para alcanzar la igualdad. Pero también es un día de reivindicación. Hoy tenemos que recordar nuestros orígenes, que el movimiento del Orgullo es desde el primer momento un movimiento de revuelta que pretende conseguir nuestros derechos y luchar por la igualdad. Es algo que no podemos olvidar.

¿Por qué más que nunca es importante volver salir a las calles?

Vivimos en un momento en el que hay una inestabilidad política tremenda y en esa inestabilidad se están atacando los derechos más básicos de las personas LGTBIQ+. Se está amenazando con derogar leyes que han supuesto nuestros derechos más fundamentales, incluso se nos ataca al no reconocernos en las instituciones o al eliminar el símbolo de la bandera en las mismas. A los derechos que estamos perdiendo, se suma la falta de representación en los espacios en los que más necesitamos tenerla.

¿Cómo valoráis el ecosistema político actual, en cuanto a la consecución de las reivindicaciones del colectivo LGTB?

Cualquier movimiento político que se vaya a hacer en favor del colectivo vamos a apoyarlo y ante cualquier movimiento en contra, sea del partido que sea, saldremos a la calle ante el ataque a nuestros derechos. Nosotros no tenemos miedo, porque tener miedo es aceptar que ellos tienen más poder y al final esto no es así. Tenemos que demostrar que somos fuertes.

¿Las trabas y la discriminación se agravan más en el mundo rural?

Por supuesto. Lo sabemos todas las personas que vivimos en la España vaciada. El mundo rural es una locura. Es muy difícil vivir libremente tu sexualidad y tu identidad cuando tu entorno es ese pueblo chiquitín en el que has nacido y te han visto crecer. Es muy complicado expresarte en un entorno en el que por mucho que tengas una familia siempre va a haber un toque de prejuicio porque es un sitio pequeño. Todos conocemos el poder de los rumores. Incluso dentro de tu familia, aunque te acepten, en un pueblo siempre estará el “que no se enteren” o “intenta que no se te note mucho”… La sociedad rural debe trabajar mucho para alcanzar la igualdad. Tenemos que luchar en contra de todas estas realidades en el entorno rural. Este es uno de los aspectos más problemáticos para las personas LGTBIQ+.