La derogación de la ley del sharka abre un nuevo camino en Mazaleón

Joan Omelles

Estuve dos años viviendo de ahorros, tuve que arrancar 5.000 melocotoneros

Joan tenía 31 años cuando el virus del sharka le obligó a arrancar las 10 hectáreas de melocotón que tenía, aproximadamente unos 5.000 árboles. Además, hacía tan solo un año que había realizado la inversión: niveló los campos, montó el riego, arrancó los olivos que había y adquirió un molino contra el hielo. «Al año siguiente de empezar el proyecto vinieron a analizarlo y me obligaron a arrancarlo todo», lamenta Omelles.



El mazaleonense, descontento con los resultados positivos del análisis de la DGA, contrató a una empresa de Lérida para volver a analizar los frutales y en estos últimos el resultado salió negativo. «La respuesta del gobierno fue que si no estaba contento con los resultados que fuéramos directamente a tribunales, que ellos no volverían a repetirlos».

La grave situación hizo que el joven no se atreviera a volver a plantar mientras la ley estuviera vigente. «No quería hacerlo porque nadie me aseguraba que no tuviera que arrancarlos», recuerda.



En diciembre, y después de recibir la noticia de la derogación, empezó de nuevo. «Hace un mes planté una hectárea y en invierno espero plantar tres más».



No obstante, tendrá que esperar a que los árboles den sus frutos dentro de tres o cuatros años y además, la producción será menor, ya que el número de hectáreas con las que ahora cuenta son cinco, la mitad de las 10 que tenía antes de que le obligaran a arrancar debido a la aparición del virus.