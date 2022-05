El desmontaje del viejo césped artificial da inicio a las obras del campo de fútbol

Con estos trabajos se dará solución a los problemas, el envejecimiento y las irregularidades que sufre el

actual terreno de juego, cuyo césped artificial, de más de una década de vida, padece las consecuencias

de su uso intensivo, las inclemencias meteorológicas, el paso del tiempo y las deficiencias que presentan

las capas inferiores, especialmente el pavimento que hace de subbase y la tierra del subsuelo inferior. En

este sentido, el proyecto que acompaña la licitación confirma que el campo de fútbol “en la actualidad

presenta un estado de conservación precario, observándose que a nivel visual, la fibra del césped

presenta un desgaste alto”.

Con todo, el objetivo central de las obras no va a ser tanto el césped superior como el sustento en

subsuelo. “El nivel de relleno ha disminuido notoriamente por pérdida de material, mermando la

capacidad amortiguadora y la protección de los filamentos del césped”, confirma el documento de

licitación, y “se aprecia una superficie global heterogénea” así como “deficiencias en la planimetría del

terreno de juego”, esto es, que no está llano para la práctica del deporte. En consecuencia, “las

propiedades mecánicas del terreno de juego, como son: absorción de impactos, deformación vertical,

rebote vertical del balón, rodadura del balón, etc., no son las más óptimas”.

La obra, en resumen, cambiará el césped actual por un césped artificial de última generación, con

mejores prestaciones y alta durabilidad, apto para la práctica deportiva del fútbol de diverso nivel.

Debajo, “las actuaciones incluyen la completa sustitución de la base elástica actual por una base de

aglomerado asfáltico como superficie resistente”, lo que implica una mejora de la vida útil de las nuevas

instalaciones. Y, más abajo, “se prevé la sustitución total de los rellenos bajo la base asfáltica por

material granular seleccionado y compactado” que asegure un terreno de juego estable, plano y

duradero”. Los tres meses de plazo de ejecución de la obra marcan su finalización a finales del mes de

agosto, el momento en el que las actividades de los clubes deportivos se retoman tras la pausa estival.