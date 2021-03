La despoblación gana protagonismo pero solo el 10% ve mejoras reales

Se han evidenciado progresos en cuanto una mayor presencia mediática de la despoblación, más conciencia del problema, en las telecomunicaciones, en la mejora de la autoestima y en proyectos concretos en los dos años que han pasado desde la gran revuelta de la España vaciada que alzó la voz en Madrid con más de 100.000 personas llegadas de 22 provincias.

La gran manifestación puso a la despoblación en el tablero mediático y social, lo que unido a la pandemia ha logrado una mayor conciencia de la importancia de lograr un verdadero estado español vertebrado. Y, sobre todo, existen mejores expectativas con la acción del ministerio del Reto Demográfico, los fondos europeos de recuperación y la digitalización que, entre otros, determinarán en 2022 la mejora de la percepción del medio rural, en el que vive el 15% de la población española.

No obstante, aún queda mucho por hacer. Algo más de la mitad de los participantes en el ‘Estudio de percepción de los avances realizados en la España Despoblada desde el 31 de marzo de 2019’ cree que en las zonas rurales se han producido avances pero un tercio cree que todo está igual o peor y solo el 10% piensa que estamos mejor.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Cátedra contra la Despoblación y Reto Demográfico de Next Educación que este lunes se presentó en el Senado. Se ha consultado para su elaboración a 200 líderes -individuales y colectivos- pertenecientes a 80 plataformas, 40 administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones), 30 entidades y líderes y 54 periodistas de la Red de Periodistas Rurales.

Una pequeña representación intervino este lunes en la Cámara Alta junto con el presidente de Next Educación, doctor en Sociología y periodista Manuel Campo Vidal, natural de Camporells (La Litera, Huesca). Pilar Llop, presidenta del Senado, una cámara concebida para la representación territorial, resaltó que el covid ha puesto de relieve el trabajo del medio rural y abogó porque las decisiones políticas se tomen desde la «solidaridad territorial».

Políticas de los gobiernos

Hay avances que se han sembrado en estos dos años y aún deben germinar como la creación del Ministerio del Reto Demográfico que es en realidad una Secretaria General del Ministerio de Transición Ecológica para Campo Vidal. Dos tercios de los consultados valoran la trascendencia de la elección de tres parlamentarios de Teruel Existe, lo que significó situar una voz específica del problema tanto en el Congreso como en el Senado. En el plano ejecutivo, la secretaría del Reto Demográfico apenas ha tenido tiempo de actuar: en la práctica, sólo han sido unos cuatro meses al final de esos dos años transcurridos.

Precisamente Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno de España y Ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, anunció en el acto la creación del Foro Permanente para el Reto Demográfico, que dará voz a los actores locales, académicos y expertos; y contribuir a avanzar en cohesión territorial. Con este Foro, unido a las 130 medidas del Plan de Recuperación ante el Reto Demográfico, dotado con 10.000 millones, se da «un salto cualitativo en la atención a nuestros pequeños municipios y en la convicción, por parte de la sociedad, de que este asunto no es sólo del interés de unos pocos» según las palabras de Ribera.

En palabras de Campo Vidal, con toda probabilidad en un año más, la percepción de la España vaciada será muy distinta si la realidad ha cambiado, «como todo apunta a que pueda ser así». Especialmente si la acción gubernamental, en alianza con el sector privado y los emprendedores, sabe aprovechar el impulso de los Fondos de Recuperación – y dinero de otros manantiales – aplicado sobre proyectos sensatos que transformen la España despoblada en una serie de grandes oasis de territorios rurales inteligentes y sostenibles.

Entretanto, las plataformas reivindicativas son especialmente críticas con los gobiernos autonómicos que tienen presupuestos y competencias para actuar. Algunos avances mínimos se reconocen y algunos retrocesos se denuncian con «vehemencia», como el abandono progresivo de las entidades bancarias, la debilidad creciente de los servicios médicos, las farmacias rurales o la educación. Por fortuna, no todos se van. El periodista destacó que Correos no solo atienda a todos los pueblos, sino que incremente sus funciones ofreciendo una plataforma comercial a los emprendedores – CorreosMarket – y ensayando la distribución de dinero líquido ante la ausencia de cajeros, gestiones administrativas y, con el tiempo, quizás entregas de medicinas. «La representación política municipal se muestra especialmente dolida con las entidades bancarias que abandonan el territorio y agradecida con las operadoras de telecomunicaciones, especialmente con Telefónica, cuando facilitan cobertura de internet y telefonía», destacó el presidente de Next.

Plataformas

La «falta de avances y proyectos» se traducen en que la mayoría de los jóvenes universitarios se vean obligados a emigrar según indicó Manuel Gimeno, representante de la plataforma Teruel Existe, quien asistió ayer a Madrid como la más veterana del movimiento junto a Soria ¡YA!. El médico jubilado dijo que si la agrupación de electores llegó al Congreso y al Senado en las últimas elecciones es porque los turolenses «ya están cansados» de las políticas de las últimas décadas en las que la provincia ha visto cómo se explotaban sus principales recursos sin dotarla de infraestructuras e industrias. En el último año ha perdido el 20% de su PIB, el 10% por el covid y la otra mitad por el cierre de la Térmica sin una alternativa de empleo. «Con la pandemia y el temporal Filomena se ha visto que el actual modelo de España no es viable», recalcó el joven ingeniero Enrique Muñoz de Soria ¡YA!, quien a su vez reivindicó que «desde hace 70 años la población española se ha doblado, mientras que la provincia de Soria se ha reducido en un 50%».

La revuelta comenzó con 93 plataformas y ya agrupa a 168. Junto a las plataformas más veteranas intervino uno de las últimas en entrar en la revuelta. Silvia del Río de Jóvenes de Castilla y León indicó que «no podemos permitir que nadie nos diga que el problema demográfico es irremediable. Los Jóvenes de Castilla y León somos el presente y futuro de nuestra tierra».

Para revertir esta tendencia, la ministra Ribera insistió en la implementación de un «Erasmus Rural» para «romper fronteras y generar una conexión emocional y laboral entre los jóvenes y el territorio». Se pondrá en marcha a finales del curso 2021-2022 con la participación de un centenar de jóvenes.

Las plataformas celebrarán el miércoles actos en los pueblos, ciudades y comarcas y también llerán un manifiesto en la plaza de las Cortes de Madrid.

Administraciones locales

«Estamos aquí la España vaciada, vaciada del estrés y de la contaminación», afirmó el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar. Asimismo, indicó que «hay que preguntarse si nuestra aspiración debe ser ser más o ser mejores». La alcaldesa de Montoro (Córdoba), Ana María Romero, destacó la importancia de ayuntamientos y diputaciones: «los alcaldes somos la cara de los problemas y sabemos lo que requiere nuestro territorio».

Red de periodistas rurales

Por su parte, Chema López Juderías, director del Diario de Teruel y representante de la Red de Periodistas Rurales, hizo hincapié en la importancia de los medios de comunicación para visibilizar la despoblación. «Son primordiales para fomentar la presencia mediática del reto demográfico. El objetivo del periodista rural es dar visibilidad. Es nuestro deber hacer pedagogía», destacó López Juderías.

Entidades y líderes

Otro de los pilares fundamentales es el papel de la mujer. En los ultimos diez años se han marchado 94.000 mujeres del medio rural, el equivalente a las ciudades de Cáceres o Santiago de Compostela; y menos de la mitad de los hombres, 44.000. Las mujeres rurales son las principales afectadas por los recortes de servicios en el medio rural. Son ellas quienes suelen asumir con su trabajo, normalmente invisible, la ausencia de estos servicios. Esto, sumado a que tienen menores oportunidades de acceder al mercado laboral de los pueblos, provoca que las mujeres rurales emigren en mayor número a las grandes urbes tal y como ha destacado Teresa López, presidenta de FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales). «No podemos seguir sacrificando generaciones, es el momento de ofrecer un futuro con una vida plena para quienes viven en el medio rural».

En cuanto a la recuperación de población, acelerada por la pandemia, la encuesta recoge indicios de nuevos empadronamientos en pueblos, aunque de forma desigual. Debería precisarse cuántas de estas altas son solo población de derecho por si es necesario volver al confinamiento y cuántas corresponden a población de hecho con la trascendencia económica y vital que esto supone.

La mayor coincidencia entre los cuatro grupos consultados y la votación más alta se produce sobre la contribución del mundo rural a la lucha contra el cambio climático. «Los líderes consideran que la España Rural es básica en la batalla contra el cambio climático», señaló Campo Vidal. En definitiva y como ha indicado María Teresa Bardají de FEMEmbalses, «es el momento de pasar del olvido a la oportunidad».