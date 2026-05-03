El Gobierno de Aragón ha adjudicado por 162.019 euros las obras de restauración de la cubierta del santuario de la Virgen de la Fuente de Peñarroya de Tastavins. Concretamente, se intervendrá en las alas este y sur del conjunto, en las que numerosas tejas se encuentran rotas y sueltas y, al no existir el debido solape entre ellas, entra agua que deteriora el entablado y las viguetas de madera.

La empresa adjudicataria de esta segunda licitación- la primera quedó desierta, por lo que se aumentó el precio- es Damarim S.L; con sede en Almudévar (Hoya de Huesca). La constructora oscense encargará del desmonte de la cobertura de teja con recuperación, la sustitución de las tablas que se encuentran en mal estado de conservación así como los canes deteriorados del alero y de extender una capa de mortero de cal y de colocar tejas con impermeabilización bajo teja. En el contrato se especifica que se deberá poner especial atención a la ejecución de puntos singulares como aleros, encuentros con paramentos verticales y cumbreras.

Según consta en la memoria, si bien el entablado y las viguetas presentan manchas de humedad, se encuentran en buen estado de conservación, no precisando su sustitución, salvo la sustitución puntual de algunas tablas con grietas, oquedades o deformación. En cuanto a los aleros, existen dos tipos, uno formado por hiladas de teja y rasilla asomando hacia el claustro y otro por canes de madera simple y tablas hacia el exterior del complejo. El del claustro de piezas cerámicas se encuentra en buen estado de conservación, por lo que no requiere de ninguna intervención; pero el otro cuenta con tres canes dañados así como algunos elementos de tabla deformados, debido a la mala disposición de tejas que no lo protegen adecuadamente.