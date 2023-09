DGA anula la licitación del transporte terrestre del centro de emergencias 112

La consejería de Presidencia de la DGA ha anulado el procedimiento de licitación del transporte terrestre del centro de emergencias 112, iniciativa del anterior ejecutivo, que pretendía complementar el transporte sanitario urgente vigente y que aún no se había puesto en marcha. La decisión de DGA llega tras el recurso interpuesto el pasado 4 de julio ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) por parte de la Asociación de Empresarios de Transporte Sanitario frente a los pliegos del procedimiento de esta licitación, que el tribunal estimó días más tarde.

El expediente para este contrato lo inició en abril la anterior consejería de Presidencia para que los vehículos del 112 pudieran cubrir el horario nocturno de atención en las zonas rurales cuando las ambulancias de Soporte Vital Básico dejaran de estar operativas. Una solución que, sin embargo, no convencía a los sindicatos, que denunciaron desconocer detalles en cuanto a los vehículos y personal. Estos a su vez pedían que las SVB estén operativas las 24 horas en todas las bases, sin necesidad de introducir una nueva figura asistencial.

Desde la consejería aseguran que la decisión del Tribunal de Contratos era «esperada» y por ello, el nuevo gobierno ya había parado la licitación en previsión de lo que pudiera pasar. No se abrió el tercer sobre del concurso, el que tenía el contenido económico, con lo que se ha evitado tener que pagar indemnizaciones cuantiosas. En este caso, si hay que hacer frente a indemnizaciones, serán mínimas según fuentes de la consejería. Para DGA los argumentos del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) «demuestran que es un fracaso anunciado del anterior Ejecutivo». «Así lo revela el Tribunal de Contratos y así se criticó ya en la anterior legislatura desde la oposición porque es un contrato que no cumple con la normativa y, de hecho, no ha llegado a entrar en funcionamiento», afirman desde Sanidad.

La decisión del Gobierno de Aragón es no presentar un recurso porque el modelo que se había elegido «era equivocado». «Solo fue un remiendo puesto por el ejecutivo anterior para parchear los problemas con el Transporte Sanitario Urgente debido a la reducción de ambulancias pero que ni siquiera llegó a funcionar. El Gobierno trabaja para dar una solución global e integral. Buscamos soluciones que lleguen cuanto antes, pero también que sean legales», afirman desde el ejecutivo.