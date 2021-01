La DGA anuncia el comienzo de las competiciones deportivas a nivel regional para el 13 de febrero

El deporte amateur y el de base vuelven a mirar con cierto optimismo el inicio de la competición. Y es que el Gobierno de Aragón pretende recuperar la totalidad de las competiciones entre el 6 y el 13 de febrero.

Es la principal conclusión a la que se llega tras la reunión telemática que mantuvo el lunes el director general de deportes, Javier de Diego, y representantes de diferentes federaciones de deportes colectivos. Las fechas de inicio se supeditarán a la evolución de la situación sanitaria y al cumplimiento de estrictos protocolos que ya han sido entregados al departamento de sanidad. De este modo, los deportes considerados de riesgo bajo (tenis o pádel, entre otros) se podrían retomar el próximo 6 de febrero; mientras que los deportes colectivos, tanto los que se disputan al aire libre como en pabellones cubiertos (fútbol, baloncesto, balonmano y fútbol sala) comenzarían a competir el 13 de febrero.

Se trata de una noticia que ha sido acogida con esperanza en el sector, aunque tanto los dirigentes de las territoriales como representantes de clubes recuerdan que anteriormente ya se anunciaron otras fechas que no se llegaron a cumplir debido a que la pandemia no ha ofrecido tregua en el comunidad aragonesa desde su irrupción a comienzos del pasado año. Los primeros calendarios contemplaban los meses de octubre y noviembre como punto de partida de los torneos no profesionales, pero el primer gran rebrote de casos impidió que estas previsiones se hicieran efectivas. Más adelante, la DGA anunció la fecha del 23 de enero, que tampoco se va a cumplir debido a la situación que en este momento atraviesa el territorio aragonés.

El avance de la cuarta ola ha obligado a aplicar nuevas restricciones. A la prohibición de efectuar movimientos entre provincias, hay que añadir el confinamiento perimetral de los municipios de Zaragoza, Huesca, Teruel, Ejea, Cuarte, Alcañiz, Calatayud, Utebo y Tarazano hasta el próximo 15 de febrero. Por este motivo, tal y como explican el entrenador del Alcañiz C.F., Alberto Portolés y el del Tranverich EBA Alcañiz de baloncesto, Elías Beguer; «las limitaciones de movilidad son un problema evidente y si las competiciones se retoman antes del 15 de febrero habrá que contemplar cada caso en particular para que los equipos podamos viajar con plenas garantías».

En este aspecto la Federación Aragonesa de Baloncesto ya tiene preparado el protocolo por el que se regirán las competiciones. Cada instalación deberá tener un responsable de covid-19, que garantizará el estricto cumplimiento de las normativas acordadas: uso obligatorio de mascarillas en espacio cerrado, número máximo de personas o imposibilidad de compartir las botellas de agua, entre otras medidas. La territorial de baloncesto tiene previsto publicar en los próximos días los nuevos calendarios de las competiciones federadas de segunda y tercera división, así como los de las categorías social y junior de segunda y tercera división. Categorías en las que están inmersos los equipos senior y junior del Transverich EBA Alcañiz.

Por su parte la Federación Aragonesa de Fútbol también ha publicado una circular en relación con el horario de eventos y movilidad teniendo en cuenta el cierre perimetral en el que se encuentran las provincias aragonesas así como también algunas localidades. En ese aspecto, en el apartado de entrenamientos, la territorial ha dejado claro que de lunes a jueves deberán comenzar antes de las 20.00 aunque concluyan con posterioridad y los que se llevan a cabo de viernes a domingo deberán comenzar a las 18.00 aunque concluyan con posterioridad. También recuerda la obligatoriedad de acreditar el desplazamiento con la declaración responsable individual y el certificado federativo correspondiente, para poder establecer la movilidad entre territorios confinados.