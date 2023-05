DGA anuncia excepciones a la PAC y préstamos blandos para hacer frente a la sequía en Aragón

Agricultores y ganaderos bajoaragoneses honraron este lunes más que nunca a su patrón, San Isidro, en unos momentos complicados para el campo con una sequía acuciante que está mermando notablemente las cosechas. «Esta semana» se harán públicas las primeras medidas para hacer frente a los daños que está provocando la extrema sequía en Aragón en una orden de la consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. El consejero del ramo, Joaquín Olona, anunció flexibilidades y excepcionalidades a las exigencias de la PAC que garantizarán que los agricultores y ganaderos aragoneses tengan asegurados los importes de sus ayudas aunque la sequía impida cumplir los exigentes requisitos que impone la nueva PAC. Además, habrá un decreto de préstamos blandos para que los agricultores y ganaderos puedan solicitar préstamos a coste cero con los que poder disponer de la necesaria liquidez para hacer frente a la próxima campaña de siembra así como subvenciones que cubrirán el 70% del coste de los seguros agrarios.

El consejero Olona no concretó cuál será la cuantía destinada para esta medida, porque quiere primero discutirla con las organizaciones agrarias y cooperativas, pero aseguró que «será la cantidad que los agricultores y ganaderos necesiten para poder hacer frente a la continuidad de sus explotaciones». No descartó tomar más medidas con carácter excepcional con forme se conozcan los daños reales producidos en los cultivos.

«Esta orden va a dar garantía y seguridad a los beneficiarios de la PAC, puesto que recoge prácticamente todas las cuestiones que nos han pedido las organizaciones agrarias en cuento a flexibilidad», explicó el consejero. Por ejemplo, en el regadío se va a permitir la combinación de elevar los barbechos al 50 % y reducir la exigencia de cultivos mejorantes del 10 al 5%, lo que, entre otras cuestiones, va a permitir a los agricultores acceder a los pagos de la PAC. En ganadería, se va a permitir el pastoreo de todas las zonas acogidas al ecoregimen de biodiversidad. Asimismo, la orden recoge la ampliación del plazo de declaración de la PAC hasta el 30 de junio en Aragón.

Celebraciones por San Isidro

Alcañiz, Calanda, Samper, Urrea o Castellote son algunos de los municipios que este lunes o el pasado fin de semana festejaron a San Isidro con procesiones y comidas populares. Uno de los festejos más grandes fue el de Alcañiz, donde la situación del campo fue el tema más comentado en las conversaciones tras la misa y la procesión. En el Bajo Aragón se cuenta con una ventaja, el regadío del canal Calanda-Alcañiz; y se cuenta con agua para segundas cosechas. No obstante, en el secano se prevé que en el 50-60% de las hectáreas de cebada, trigos o alguna avena no entrará la cosechadora y en el restante no se van a obtener muchos kilos. «Siempre tenemos el regadío para segundas cosechas que en la margen izquierda del Ebro eso incluso lo tienen difícil», precisó Juan Carlos Brun, presidente de la cooperativa Virgen de Pueyos.

Precisamente, el agricultor alcañizano Luis Egea, vicepresidente de las Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, alerta de que la escasez de cosechas afectará negativamente a las cooperativas porque tendrán menos ingresos pero la misma carga de gastos.

El regadío, que se emplea para cultivos muy diversificados cereal de invierno como cebada o trigo, maiz, algún girasol, forrajes, olivo, almendra o melocotón; está garantizado este año en el canal Calanda-Alcañiz aunque utilizando el agua con responsabilidad y siendo conscientes de que, si sigue sin llover, peligra la campaña de 2024. «2023 lo podremos salvar entre comillas. No tenemos el 100% del agua garantizada pero si la sabeos administrar bien podremos conseguir pasar la campaña. La circunstancia que tenemos es que los secanos se van a quedar prácticamente a cero y si encima los regadíos sufren restricciones nuestra economía se va a resentir muchísimo», comenta José Miguel Ayuda, presidente de la Comunidad de Regantes del Canal Calanda-Alcañiz.

70% a los seguros agrarios

En cuanto a la ayuda de DGA al sector, el consejero afirmó este lunes que «el Gobierno de Aragón va a poner en marcha un decreto permanente para que estas líneas de apoyo financiero puedan darse con carácter general». La intención de Olona es «poder agilizar las ayudas y no tener que esperar a que se desarrolle normativamente cada vez que se produce una situación de dificultad climática o de mercado».

También con carácter general y permanente, el Departamento de Agricultura va a garantizar una subvención del 70% para los seguros agrarios, en cualquiera de sus ámbitos. «El 70% es el máximo que nos permite la normativa europea en materia de competencia, ahora mismo subvencionamos el 45%», explicó el consejero.

«Estamos en un contexto de cambio climático con sequías, heladas, inundaciones, etc. donde el seguro agrario es una herramienta imprescindible y, por lo tanto, hay que garantizar y ofrecer al sector agrario una cobertura permanente en este sentido», recalcó.

El propósito del decreto es desarrollar un marco jurídico y administrativo estable al que poder recurrir en caso de necesidad. Asimismo, las ordenes que lo desarrollen tendrán que tener un respaldo presupuestario. Según Olona, «el compromiso es incorporar en los presupuestos de la comunidad esa dotación a la que poder recurrir de forma permanente».