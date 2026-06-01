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01 JUN 2026|

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Aguaviva propone una estrategia común para promocional las alfombras procesionales de Aragón

La iniciativa pretende lanzar un proyecto de promoción que incluye las fiestas del Corpus Christi de Daroca y Tamarite de Litera y su celebración del Santísimo Misterio

El rostro del Cristo ha sido uno de los mosaicos más complejos. / Ayto. Aguaviva
El rostro del Cristo ha sido uno de los mosaicos más complejos. / Ayto. Aguaviva

La COMARCA01 06 2026

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ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Aguaviva quiere dar a conocer mundialmente la tradición de las alfombras prodesionales de toda la comunidad autónoma. La iniciativa parte de la consideración de que estas manifestaciones constituyen una de las expresiones más singulares del patrimonio cultural vivo aragonés, reconocida mediante su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial en enero de 2024. Además, varias de las celebraciones más representativas relacionadas con esta tradición cuentan también con la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Aragón, como es el caso del Corpus Christi de Daroca y Tamarite de Litera y del Santísimo Misterio de Aguaviva.

La propuesta llega en un momento especialmente significativo para este conjunto patrimonial, que se encuentra a la espera de la resolución sobre su posible inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, una decisión que está previsto que se conozca a finales de este año.

La iniciativa coincide, además, con la celebración inminente de la mayor parte de las festividades vinculadas a las alfombras procesionales de Aragón, que tendrán lugar durante los próximos días con motivo del Corpus Christi. La principal excepción es el caso de Aguaviva, donde la celebración del Santísimo Misterio y la elaboración de sus tradicionales alfombras procesionales se desarrollarán el próximo 28 de agosto. Esta circunstancia convierte las próximas semanas en una oportunidad especialmente adecuada para poner el foco sobre una de las manifestaciones culturales más singulares y representativas del patrimonio aragonés.

Desde el Ayuntamiento de Aguaviva se considera que este contexto ofrece una oportunidad excepcional para reforzar la proyección de las alfombras procesionales aragonesas mediante una acción coordinada entre las administraciones públicas y las localidades que mantienen viva esta tradición.

Material promocional conjunto

Entre las medidas planteadas figuran la creación de una red de municipios vinculados a las alfombras procesionales de Aragón, el desarrollo de materiales divulgativos y promocionales conjuntos, la organización de encuentros y actividades culturales, la elaboración de recursos educativos, la promoción turística coordinada y la creación de una imagen común que contribuya a fortalecer la visibilidad de este patrimonio compartido.

Asimismo, el Ayuntamiento considera que una línea de trabajo conjunta permitiría favorecer el intercambio de experiencias entre municipios, apoyar la labor de las asociaciones y colectivos que participan en la conservación de estas tradiciones y generar sinergias entre las políticas culturales, educativas y turísticas impulsadas por las distintas administraciones.

Con este objetivo, el consistorio ha propuesto a la Dirección General de Cultura y Patrimonio la celebración de una reunión de trabajo con los municipios y entidades implicados para analizar posibles vías de colaboración y avanzar en una estrategia común que contribuya a preservar y proyectar uno de los elementos más singulares del patrimonio cultural aragonés.

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