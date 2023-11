DGA anuncia un Plan de Concordia Democrática que garantiza las exhumaciones

La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, compareció este jueves en las Cortes de Aragón para presentar el Plan de Concordia Democrática. La iniciativa, explicó la consejera, trata de unir a todos a los aragoneses en torno a la Constitución española para que, cuando esta cumpla 50 años, «podamos manifestar con orgullo que se encuentra con vigorosa vigencia y fortaleza».

Entre un aluvión de críticas de la izquierda por la derogación de la ley de memoria democrática, la consejera prometió un plan de concordia en el que no solo se reconozca a «todas las víctimas» de la Guerra Civil y la dictadura, sino también a las del periodo democrático, en referencia al terrorismo de ETA y yihadista. También garantizó que continuarán las exhumaciones de las víctimas que estén en fosas.

Hernández afirmó que la Constitución fue el resultado de un generoso proceso resultante de un cambio de régimen del estado, y supuso la consagración definitiva por primera vez en España de un régimen democrático de pleno derecho y de consenso entre todas las fuerzas políticas. Añadió que a pesar de los «ataques y menosprecios» que está sufriendo en los últimos tiempos, el texto lleva vigente 45 años.

El mantenimiento y fortalecimiento de la concordia y convivencia es el marco donde se sustenta el Plan Estratégico para la Concordia Democrática. Los seres humanos, ha proseguido, «tienen dignidad por el hecho de serlo y las creencias que cada uno tenga no deben afectar a su dignidad y consideración». La Constitución española de 1978 es el referente de democracia plena y consenso en España, y no es aceptable en este ámbito ningún tipo de intervención ideológica, sino tan solo buscar «lo que nos une y no lo que nos separa».

En este sentido, la consejera recordó que hay víctimas «en nuestro pasado» y es de especial necesidad «proteger la dignidad de todas las víctimas de ese pasado». Ese es uno de los objetivos principales de este Plan. Aseguran que «no solo hay víctimas previas a la Constitución. También hay víctimas fruto de la intransigencia dentro del periodo constitucional, una vez asentada la democracia, que también merecen el recuerdo y no olvido de que son efectivamente víctimas», subrayó Hernández.

La consejera quiso referirse a las víctimas del terrorismo antes de incidir en que preservar su recuerdo «es una obligación moral de cualquier demócrata», pero es necesario hacerlo “eliminando cualquier atisbo de manipulación, interpretación o imposición ideológica por parte de nadie”.

División de opiniones

La derogación de la ley de memoria democrática caldeó este jueves el inicio del pleno. La diputada del PP Ana Marín apostó por «no remover más nuestro pasado, sino mirar hacia el futuro», subrayando que «no por chillar más se oye mejor; al contrario, se distorsiona y se pierden argumentos por el camino». También indicó que la Constitución «ha dado a España los 45 mejores años» y añadió que la Ley de Memoria Democrática «no trata a todas las víctimas por igual».

Por su parte, el diputado del PSOE Daniel Alastuey consideró que el plan presentado por la consejera «viene a camuflar la mayor desfachatez del PP, plegándose a los intereses de VOX», en alusión a la próxima derogación de la Ley de Memoria Democrática, que PP y Vox anunciaron el pasado 20 de noviembre, lo que para Alastuey fue «un acto de exaltación del franquismo».

El portavoz de Vox, Santiago Morón, manifestó que su partido reconoce «el deber de las administraciones públicas de satisfacer la justa demanda de localización de las víctimas de la violencia política o persecución religiosa durante la Guerra Civil, los años anteriores y posteriores, con independencia de su credo o militancia, cualquiera que fuera el bando en que militaran». Ha apoyado la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Desde CHA, José Luis Soro defendió la Ley de Memoria Democrática, recalcando quees «constitucional» y que une» a todas las víctimas, criticando que se anunciara su derogación el 20N, «el día más franquista del año». Para el portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, «hay cuestiones importantes que deberían ser fruto del acuerdo», pero son motivo de confrontación «una vez más». Defendió que continúe vigente la Ley de Memoria Democrática.

El diputado de Podemos Andoni Corrales señaló que la Ley de Memoria Democrática ya dice que es «para todas las víctimas» y el diputado de IU Álvaro Sanz rechazó «el rodillo inmisericorde» de PP y VOX, «los únicos que están haciendo historia de la política».

En representación del PAR, Alberto Izquierdo, garantizó el apoyo de su partido a «todo lo que tenga que ver con la concordia y el entendimiento», urgiendo a «no convertir los conflictos en un arma arrojadiza».