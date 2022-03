DGA invertirá 300.000 euros en el CRIET de Alcorisa

La rehabilitación del Centro Rural de Innovación Educativa (CRIET) de Alcorisa supondrá una inversión de alrededor de 300.000 euros por parte del Gobierno de Aragón, organismo responsable de la gestión y mantenimiento de dichas instalaciones según el acuerdo firmado entre el Ejecutivo regional y el Obispado de Teruel. Así lo afirmó este lunes el consejero de Educación, Felipe Faci, tras que le preguntaran por el tema durante su visita a Urrea.

El gobierno del PP de la localidad envió una nota de prensa la semana pasada en la que muestra su total disposición a colaborar para resolver los daños estructurales de las instalaciones, una actuación que definen como «decidida y urgente». No obstante, recalcan que «desde agosto de 2021 existe un informe en el que se relata el estado deficiente del edificio, sin que desde entonces se haya procedido a intervenir sobre el recinto». Han emitido este comunicado después de una reunión mantenida entre el PSOE municipal y el consejero de Educación, en la que no estuvieron presentes. Desde el consistorio lamentan que el Gobierno de Aragón no haya mantenido ningún tipo de encuentro con el Ayuntamiento de Alcorisa para abordar el asunto, algo que «sí han hecho en su reciente reunión con dos concejales socialisitas, Luis Peralta y Romina Formento, quienes actualmente no desempeñan ninguna responsabilidad de gobierno en esta materia», critican.

Para el PP, la reunión para solucionar la situación en la que se encuentra el CRIET debe contar «obligatoriamente» con el actual equipo de gobierno y no decidirse a través de una «lucha partidista entre diferentes opciones políticas».

El edificio se encuentra en una situación que el PP local califica como «preocupante», con una bóveda derruida con motivo de un colapso estructural. Estas condiciones recientemente impidieron el uso del centro para hospedar a parte de los visitantes que llegaron a Alcorisa este fin de semana con motivo de las Jornadas Nacionales.

Quizá no esté el próximo curso

Desde Educación insisten en su total compromiso para iniciar las obras necesarias que permitan reparar los desperfectos del centro «cuanto antes» y así habilitarlo nuevamente para continuar con su labor educativa. «Aunque esperemos que la reparación esté lista para el próximo curso, no podemos asegurar que estará finalizada justo para su inicio», explicó el consejero de Educación. «Es una gran intervención para la que no bastan algunas semanas», añadió.

Ante estas previsiones, la Consejería de Educación propone el uso de diferentes instalaciones municipales donde poder comenzar la actividad educativa en caso de que dichas reformas no estén completas en el inicio del curso.

Aunque el equipo del PP apoya esta propuesta, incide «debe proceder de la Consejería y en ningún caso de una formación política, tal y como ha ocurrido con la solicitud aportada por el PSOE al consistorio tras su reunión con el consejero».

Cabe recordar que el CRIET es propiedad del obispado de Teruel, que realizó una cesión de las instalaciones a Educación y al propio ayuntamiento. Del Consistorio depende el albergue municipal, con 63 camas, y que se mantiene en buenas condiciones. El resto del espacio, donde hay otras 75 plazas para dormir y otras instalaciones incluidos espacios deportivos, depende de DGA.