DGA presiona al Gobierno Central y confía en «mantener» el tren

Pendientes de un hilo. Esta es la situación a día de hoy de varios trenes de pasajeros que ofrecen servicio entre Caspe y Barcelona y, por extensión, entre el Bajo Aragón Histórico y la capital catalana. El Gobierno de Aragón mantiene que dejará de pagar el 1 de julio los costes de varios trenes que a pesar de ofrecer servicio a las estaciones ferroviarias aragonesas transcurren por comunidades autónomas colindantes. Entre esos servicios que afectan a varias líneas cuyo coste debería asumir Renfe -y el ejecutivo central- pero que a día de hoy asume la Diputación General de Aragón se encuentra el tramo que transcurre entre Caspe y la estación de Faio-La Pobla de Massaluca, que si bien se ubica ya en la vecina comunidad de Cataluña, es de facto la estación de referencia para la población bajoaragonesa de Fayón.

La Consejería de Vertebración del Territorio -CHA- ha venido manifestando en las últimas semanas que debería de ser el ejecutivo central el que «se hiciese cargo» de estas líneas y criticó el agravio por el que Aragón «cargue» con los costes de varios convoyes que parten o tienen el destino en poblaciones autonomías diferentes. Tan solo Extremadura y Cataluña se encuentra en una situación parecida. Sin embargo, en el caso de Cataluña, lo cierto es que las competencias y la propia gestión de Renfe dependen directamente de la Generalitat de Catalunya, excepto en los servicios de Larga Distancia.

En los últimos días la postura del ejecutivo autonómico se ha ido suavizando después de que la consejera de Presidencia, Mayte Pérez -PSOE-, asegurase el miércoles que «se garantizarán» los servicios ferroviarios a partir del 1 de julio. Pérez añadió que «confía» en que el Ministerio de Transportes mueva ficha. «Estoy convencida de que el Ministerio, por el compromiso que está mostrando, va a hacer caso y quiero mandar un mensaje de tranquilidad porque vamos a defender el mantenimiento de los servicios», afirmó la consejera Mayte Pérez.

Imagen de archivo de la manifestación celebrada en el territorio el pasado 18 de abril./ Javier de Luna

Todo ello, sin embargo, después de que desde la consejería de Vertebración, presidida por el aragonesista José Luis Soro, expresase su malestar por la negativa del Ministerio de Transportes a reunirse, ya no con la propia consejería, si no con el Gobierno de Aragón para intentar buscar una solución. El Ministerio también ha rechazado reunirse con los alcaldes afectados, que han insistido en viajar a Madrid para trasladar su situación a José Luis Ábalos. Ayer de nuevo se reafirmaron en que si «no existe» una «mínima voluntad de diálogo» por parte del Gobierno Central, la decisión será firme y el ejecutivo autonómico dejará de financiar los servicios que actualmente costea en las líneas de ferrocarril convencional de Aragón y que cuentan con alguna estación en origen-destino fuera de Aragón.

En el caso de la línea que transcurre por el Bajo Aragón Histórico se trata de un tramo de poco más de 1 kilómetro entre Caspe y Faio-La Pobla de Massaluca. No obstante, desde la propia consejería no se desmarcaron de las palabras de Pérez. Fuentes de la propia consejería apuntaron a que ven «muy probable» que durante la jornada de hoy o durante los próximos días pueda proponerse una nueva propuesta de cara a resolver esta situación.

Multitud de pasajeros se verían afectados por el recorte en del tren en Caspe. Javier de Luna.

Insistieron en denunciar que Aragón, junto a Extremadura -esta última con un problema que difiera del de las líneas aragonesas-, son las únicas comunidades autónomas que financian la prestación de servicios ferroviarios en tramos que transcurren fuera de la comunidad autónoma. «Consideramos injusto que Aragón la única comunidad autónoma que paga trenes que circulan fuera de nuestro territorio», ha explicado hoy Chema Salvador, Director General de Ordenación del Territorio de Aragón durante su visita a Oliete. Salvador, de igual modo, no desmintió a la consejera Pérez y afirmó que en los próximos días «pueden pasar muchas cosas» que «permitan solucionar» esta enquistada situación.

Asimismo, un tercer actor de las cuatro fuerzas que conforman el cuatripartito aragonés entró en escena el martes. El portavoz del PAR en las Cortes, Jesús Guerrero, advirtió de que «no hay que darse por vencidos» y manifestó que se deben utilizar las estrategias adecuadas para que el Ministerio de Transporte, de José Luis Ábalos comprenda la realidad de Aragón para que «apechugue» pagando los servicios de «su competencia». «No puedo admitir otra cosa que no sea el mantenimiento de los servicios ferroviarios esenciales y eficaces contra la despoblación en el medio rural.Lo contrario no sería de recibo», manifestó Guerrero.

«Solución» al conflicto competencial

Ante esta mínima puerta a poder desbloquear la situación lo cierto es que el territorio se mantiene expentante. Sin embargo desde la Plataforma en defensa del ferrocarril en el Bajo Aragón Caspe insta a DGA a que se mantengan, en cualquier caso, todos los servicios. «Realmente nosotros siempre hemos esperado que se prolongue el convenio hasta que se llegue a un acuerdo con el gobierno central», explicó Ignacio Gracia, portavoz de la plataforma.

Imagen de archivo de la caspolina Beatriz Sancho durante una de las manifestaciones. J.l.

Este aparente inicio de un deshielo del rifirrafe entre la administración central y autonómica respecto al tren fue acogido con expectación entre los usuarios y los alcaldes de los municipios afectados, especialmente en Caspe. La alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles, quiso «agradecer» el anuncio de la consejera Pérez. Sin embargo, apuntó a que el tira y afloja competencial solo perjudicaría a los usuarios y por ello instó a buscar una solución. «DGA debe de entenderse con la administración central. El ciudadano no tiene por que saber de quién son las competencias. Por ello pedimos al Gobierno de Aragón que se sigan comprometiendo en mantener los trenes y al coste que sea preciso», manifestó Mustieles quien añadió que la comunidad autónoma «no puede dejar» de prestar estos servicios. «Es inviable cualquier otra opción», concluyó.

En la misma situación se manifestó el alcalde de La Puebla de Híjar quien reconoció la difícil situación de DGA pero instó a «encontrar» una solución cuanto antes. «Estamos hablando de un corredor primordial para nosotros. Entendemos que la situación es difícil pero nos estamos jugando un servicio esencial y lo que pedimos, tanto a DGA como al Ministerio que solucionen y desbloqueen el problema», manifestó Pedro Bello, alcalde de La Puebla de Híjar.

Llaman a una masiva movilización

Mientras se suceden los acontecimientos, los vecinos y alcaldes por los que transcurre la línea Zaragoza-Barcelona vía Caspe y los usuarios afectados por la amenaza de recorte ferroviario, llaman a una «masiva» movilización este próximo domingo. Las protestas se llevarán a cabo coincidiendo con la llegada y partida de los trenes con destino a Barcelona y Zaragoza. De este modo, está previsto que centenares de personas se concentren en Caspe a las 12.15 horas, en Fabara a las 12.50, en Nonaspe a las 12.00, en Faió-Pobla de Massaluca a las 11.45 y en La Puebla de Híjar a las 11.08.

Imagen de una de las concentraciones que han tenido lugar en las últimas semanas en defensa del ferrocarril. El tren regional fue recibido por los vecinos y pasajeros de La Puebla de Híjar y el Bajo Martín junto a la imponente estación. Javier de Luna.

Asimismo, ante el anuncio de Vertebración de que DGA está dispuesta a compensar la pérdida de servicios con líneas de autobús, lo cierto es que la media no convence. «No podemos comparar la seguridad y la eficacia que ofrece el tren frente al autobús, más aún teniendo en cuenta las carreteras que tenemos y su peligrosidad. El tren tarda 27 minutos desde Fayón a Caspe, en autobús sería mucho más» añadió Ignacio Gracia. La protesta será secundada en más de 50 estaciones de todo Aragón.

El Caspolino y otras dos líneas dependen de 4 millones de euros

Si no hay acuerdo de última hora la línea Zaragoza-Barcelona, perdería varios servicios entre Caspe y la vecina Cataluña pagados actua en íntegramente por DGA y que suponen un gasto anual de 4 millones de euros. De este modo, desaparecería el tren de las 21.53 que, proveniente de Zaragoza, parte de Caspe con destino a Mora de Ebro. De igual modo se confirmaría la desaparición del tren que parte de Caspe a las 7.05 de la ciudad del Compromiso y que enlaza en Ribarroja de Ebro (Tarragona) con el tren de Barcelona. Este servicio actualmente está en suspenso por la situación sanitaria. Ambos los 7 días de la semana. El resto de trenes que parten de Caspe -12.52 y 18.00 – son sufragados por el Estado.

En sentido contrario desaparecerían el tren de las 6.16 que parte de Fayón para enlazar en Caspe con el tren hacia Zaragoza. De igual modo se eliminaría el convoy de las 10.02 con destino a la capital aragonesa y se confirmaría la desaparición del tren de las 20.35 procedente de Barcelona y que actualmente se encuentra suspendido por la situación sanitaria. Por su parte los trenes de las 11.56 y de las 19.10 son costeados por el Gobierno central. Lo cierto es que estas estaciones trascienden el ámbito local y ofrecen servicio a municipios de todo el Bajo Aragón-Caspe y Bajo Martín e incluso a localidades y comarcas vecinas. Son muchos los usuarios de Alcañiz o de otras comarcas como el Matarraña los que utilizan estos trenes para viajar hasta Barcelona y Zaragoza. Desde Aragón No Pierdas tu Tren denunciaron, asimismo, que «no existe» una estrategia para que estas líneas puedan ser complementarias a las líneas de Alta Velocidad y constituir un nexo para acercar el territorio al AVE.

Más recortes en Monzón y Teruel

Sin embargo la línea de Caspe no es la única afectada por servicios de trenes que parten o tienen como destino comunidades autónomas vecinas. Actualmente el Gobierno de Aragón sufraga 4 trenes en la línea Zaragoza-Monzón-Lérida y que dejarían de prestarse de no haber acuerdo. Por su parte se perderían dos trenes entre Teruel y la localidad castellonense de Caudiel. En este caso DGA sufraga los costes de un tramo de más de 15 kilómetros. Aunque no sale de la comunidad autónoma, el Gobierno de Aragón sufraga también los costes de un tren en cada sentido entre Huesca y Canfranc y que actualmente no funciona debido al covid-19.