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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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01 JUN 2026|

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DGA repartirá gafas homologadas para ver el eclipse a los alumnos de Infantil y Primaria

El Gobierno de Aragón maneja actualmente una horquilla de entre 250.000 y 400.000 turistas adicionales teniendo en cuenta que el eclipse coincide con una semana con mucha afluencia de visitantes al coincidir con la Virgen de agosto

El responsable de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Hacienda / Cortes
El responsable de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Hacienda / Cortes

La COMARCA01 06 2026

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Eclipse 2026

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El Gobierno de Aragón repartirá la próxima semana gafas homologadas y recomendaciones para ver el eclipse entre todos los escolares de Infantil y Primaria. Esta es una de las medidas que ha adelantado el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, en su intervención este martes ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón para informar sobre los preparativos ante el eclipse total de sol que tendrá lugar el próximo 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico excepcional para el que la comunidad autónoma lleva trabajando desde 2024.

El director general ha subrayado que la gestión del eclipse debe abordarse desde la planificación territorial y la prevención de riesgos, más que como un evento puntual y que la coincidencia con el periodo estival implica riesgos añadidos relacionados con las altas temperaturas, los incendios forestales y la movilidad de grandes concentraciones de personas.

Para afrontar estos desafíos, el Gobierno de Aragón impulsó inicialmente un plan estratégico elaborado por la Dirección General de Turismo y, posteriormente, constituyó un grupo de trabajo interdepartamental para coordinar todas las actuaciones vinculadas al eclipse. De este órgano dependen distintos grupos especializados en seguridad y movilidad, protección civil y riesgos ambientales, turismo e impacto social, sanidad y salud pública, divulgación científica y comunicación. Asimismo, Aragón participa en la comisión interministerial creada por la Administración General del Estado y ha promovido reuniones de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad, diputaciones, comarcas y ayuntamientos.

Uno de los aspectos que más preocupa al Ejecutivo autonómico es la afluencia de visitantes. Las primeras estimaciones apuntaban a unas 150.000 personas, aunque algunos cálculos realizados a escala nacional elevan la cifra hasta los 10 millones de visitantes en España, de los que cuatro millones podrían desplazarse a Aragón. El Gobierno autonómico maneja actualmente una horquilla de entre 250.000 y 400.000 turistas adicionales teniendo en cuenta que el eclipse coincide con una semana con mucha afluencia de visitantes al coincidir con la semana de la Virgen de Agosto, en la que se celebran las fiestas patronales de numerosos municipios aragoneses.

Entre las principales líneas de actuación previstas figuran la creación de puntos oficiales de observación para concentrar al público, campañas de recomendaciones para una observación segura del eclipse, medidas para ordenar el tráfico y facilitar la movilidad, actuaciones de prevención de incendios y protección del medio natural, refuerzo de los controles sobre los espectáculos públicos vinculados al evento y el desarrollo de un plan sanitario específico para los lugares de observación. También se contempla la adopción de medidas normativas orientadas a reducir los riesgos derivados del aumento de población durante esos días.

Según ha indicado el director general, las actuaciones del Gobierno de Aragón se centran especialmente en la habilitación de siete puntos oficiales de observación y en la difusión de información sobre el fenómeno, las medidas de autoprotección, la prevención de daños para la salud, la movilidad y la seguridad ciudadana. Entre estos puntos de observación se encuentra Motorland, que tendrá capacidad para 15.000 personas.

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Respecto a las declaraciones de los grupos, en representación del PP, Lorena Tabanera ha declarado que el eclipse “es, sin duda, un test de estrés para toda la estructura de emergencias de Aragón”, pero “no hay improvisación, sino previsión y preparación desde el 2024, y no solo a través de los puntos de observación del Gobierno de Aragón”.

Por parte de Vox, Juan Vidal ha incidido en que “el próximo 12 de agosto nuestra región se encontrará en una de las mejores posiciones de España para observar el eclipse total de sol”, algo que “puede atraer a un volumen importante de visitantes”. En este sentido, ha señalado que “es fundamental prestar importancia a la amenaza de posibles incendios”.

La socialista Carmen Soler ha denunciado que el Gobierno de Aragón "llega tarde" a los preparativos para el eclipse y le preguntado a Clavero “qué han estado haciendo durante estos meses tras la convocatoria de elecciones” porque “se trata de un evento de gran envergadura y no podemos esperar a que queden dos meses para podernos organizar”. “Es el territorio el que está trabajando en el eclipse, pero no lo está haciendo el Gobierno de Aragón”, ha concluido.

Desde CHA, Miguel Jaime ha afirmado que “el próximo 12 de agosto Aragón va a vivir una jornada que necesita una planificación importante”, ya que “el eclipse generará una importante concentración de personas” y “el problema sería llegar tarde o actuar de una forma improvisada”. 

La portavoz deIU, Marta Abengochea, ha reconocido que le hubiera gustado que “el director general hubiera expuesto cuestiones de relevancia, como qué se está haciendo en relación con la protección contra incendios o cómo se encuentra el desarrollo de la ley de emergencias”.

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