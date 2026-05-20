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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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20 MAY 2026|

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Ver el eclipse solar de agosto desde Motorland tendrá un coste de 10 euros por vehículo

Las reservas ya están disponibles y se realizarán exclusivamente a través de la web 'turismodearagon.com', el único canal habilitado para gestionar el acceso a estos espacios denominados POGA. También se puede comprar espacio en Javalambre, Calamocha, y Épila

Web habilitada por el Gobierno de Aragón, donde ya se puede reservar plaza en los puntos oficiales para ver el eclipse. / DGA
Web habilitada por el Gobierno de Aragón, donde ya se puede reservar plaza en los puntos oficiales para ver el eclipse. / DGA

La COMARCA20 05 2026

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Eclipse 2026

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El Gobierno de Aragón ha abierto el plazo de inscripción para acceder a los puntos oficiales de observación del eclipse total de sol del 12 de agosto. El precio es de 10 euros por vehículo con independencia del número de ocupantes. Las reservas se canalizarán a través de la web turismodearagon.com, que será el único canal habilitado para gestionar el acceso a estos espacios denominados POGA (Puntos de Observación del Gobierno de Aragón).

Durante el proceso de reserva, se solicitarán datos como la matrícula del vehículo y el número de personas, con el objetivo de ajustar la capacidad de cada espacio y garantizar una adecuada gestión de los accesos. En una primera fase, se habilitarán cuatro puntos oficiales de observación situados en Motorland, Javalambre, Calamocha, y Épila.

Estos puntos son espacios seleccionados y organizados por el Ejecutivo autonómico para facilitar una observación segura y ordenada del fenómeno, ante la previsión de una elevada afluencia de personas en distintos puntos del territorio durante un fenómeno de carácter excepcional.

El dispositivo está diseñado para seguir ampliándose progresivamente hasta completar el conjunto de espacios previstos siempre que sea necesario. El Gobierno de Aragón enmarca esta iniciativa en el conjunto de medidas que se están impulsando para anticipar y ordenar el impacto del eclipse, un fenómeno astronómico excepcional que situará a la comunidad en el centro de atención y puede concentrara decenas de miles de personas en un periodo muy reducido de tiempo.

Desde la DGA, aseguran que Aragón se sitúa entre las comunidades más avanzadas en la planificación de este fenómeno, que no responde a la lógica de un evento convencional, sino que plantea un importante reto organizativo y de gestión de flujos de población. El objetivo es garantizar un soporte básico de servicios en los espacios habilitados y facilitar una experiencia organizada para quienes se desplacen a Aragón.

El Ejecutivo autonómico trabaja con distintos escenarios de afluencia en el conjunto del territorio. De forma paralela, los distintos departamentos del Gobierno de Aragón continúan trabajando en la definición de recomendaciones y materiales divulgativos dirigidos a la ciudadanía, orientados a garantizar una observación segura y ordenada del eclipse, que se difundirán próximamente.

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