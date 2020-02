DGA saca a consulta preliminar de mercado la planta de purines de Valderrobres

El Instituto Aragonés del Agua saca a consulta preliminar de mercado la planta de depuración de purines de Valderrobres tal y como hizo público el lunes tras aparecer en el Boletín Oficial de Aragón. Se trata de un paso previo y preventivo antes de sacarla a licitación dentro de un nuevo intento por parte del organismo autonómico para poner en marcha, de una vez por todas, estas instalaciones que, cabe recordar, costaron 8 millones de euros, se finalizaron en 2011 y nunca han llegado a funcionar. Desde el departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón explicaron que optarán por este procedimiento antes de volver a licitar otra vez en las mismas condiciones y correr el riesgo de que el concurso quede desierto por tercera vez. De este modo desde el ejecutivo han decidido sacar una consulta pública al mercado, para recopilar el máximo de ideas para garantizar su viabilidad. Se trata, añadieron desde DGA, de una posibilidad prevista en la ley de contratos.

El objeto de la consulta es la mejora de las condiciones establecidas previamente para el otorgamiento de una concesión demanial -una licitación- sobre la planta de tratamiento de purines y otros cosustratos , cuyo fin, añadieron, será su puesta en marcha, explotación y conservación durante un determinado periodo, especialmente tras el fracaso de los dos procedimientos convocados anteriormente con esta finalidad. Todo ello después de que en 2018 concurriese una sola empresa, de origen canario, que no pudo resultar adjudicataria por no cumplir los requisitos exigidos en el pliego. Durante el proceso de licitación abierto hace ahora 2 años, se sacaron a licitación, de igual modo, las plantas de purines de Zaidín y de Capella, ambas en la provincia de Huesca y que sí fueron licitadas. La invitación que se realiza por medio de la consulta tiene carácter general, sin exclusiones previas, y va dirigida a los operadores económicos interesados activos en el sector y que no tengan limitaciones para contratar, tanto empresas como profesionales o sus colegios o agrupaciones de cualquier naturaleza. Esta consulta tendrá 1 mes de duración.

Pese a que el territorio urge hace más de una década a encontrar una solución, lo cierto es que ninguna iniciativa llevada a cabo en los últimos años ha logrado prosperar. «Esperamos que en esta ocasión veamos algún avance porque lo cierto es que es una instalación que costó mucho dinero y que no ha logrado cumplir su objetivo», explicó Carlos Boné, alcalde de Valderrobres. La planta valderrobrense fue diseñada, junto con la de Peñarroya de Tastavins, que por su parte costó 6 millones de euros, para asumir parte de los excedentes de purines procedentes de las explotaciones ganaderas con la intención inicial de producir electricidad a través del biogás que se obtendría de los purines. La inversión en ambas instalaciones superó los 14 millones de euros. Pese a ello, ninguna de las dos ha podido cumplir hasta ahora su cometido. La planta peñarrogina llegó a funcionar 3 años aunque tuvo que ser paralizada en 2013 debido a su inviabilidad económica y a la falta de fondos para su mantenimiento.

Desde el ejecutivo autonómico concluyeron que el órgano competente para el otorgamiento de la concesión elaborará un informe motivado donde se hagan constar las actuaciones realizadas: personas o entidades participantes, cuestiones formuladas y respuestas dadas. Asimismo, el informe tendrá en consideración las aportaciones a la hora de elaborar los pliegos o modificaciones de proyectos que han de ser objeto de la convocatoria, incluyendo las que considere oportunas o desechando las que no revistan este carácter, justificando ambas circunstancias. Este informe formará parte del expediente de adjudicación y se publicará en la página web del Instituto Aragonés del Agua