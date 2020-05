Día de San Isidro: «Sin el campo no comemos ni en ciudades ni en los pueblos»

«Sin el campo no comemos ni en ciudades ni en los pueblos». Esta es la jota que cantó una vecina de Urrea de Gaén un día como hoy hace un año por San Isidro Labrador. Este 2020, no ha habido ni misa, ni procesión, ni vino español para celebrar al patrón de los agricultores en ningún pueblo del territorio bajoaragonés. Sin embargo, nos quedan los recuerdos de otros años (no te pierdas el vídeo con imágenes del 2019) y la esperanza de poder volver a salir a la calle todos juntos el próximo año.