Diego Bayona: «Seremos inflexibles al despliegue de renovables en zonas como el Matarraña, con un desarrollo gracias a la protección de su paisaje»

«La protección del paisaje genera economía y hemos de ser inflexibles a la hora de proteger a territorios como el Matarraña, que es una comarca que se está desarrollando en torno a la conservación de su patrimonio natural«. Con estas palabras el director general de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Diego Bayona, ha mostrado su disconformidad a la manera en la que, a su juicio, se está llevando a cabo el despliegue de renovables en el medio rural aragonés. Bayona, a la sazón cabeza de lista de la formación morada a las Cortes de Aragón por la provincia de Teruel, ha hecho estas declaraciones en un acto de precampaña con Podemos que ha celebrado durante la mañana del martes en Valderrobres.

Durante el acto ha destacado que el compromiso de su dirección general es la «descarbonización» de la economía. Sin embargo, ha asegurado que «existen fórmulas» para implementar energía eólica y solar sin afectar a paisajes como los del Matarraña y el Maestrazgo. Precisamente Bayona no ha ocultado su malestar por la declaración positiva del informe de Impacto Ambiental sobre el clúster Maestrazgo. «No se están haciendo las cosas bien. He trasladado mi disconformidad al Ministerio por una DIA que da luz verde a 80 aerogeneradores en el Maestrazgo, en zona Red Natura 2000. No me parece que esta deba de ser la política que debemos de seguir para buscar un modelo de transición ecológica», ha añadido.

Precisamente se ha referido a los denominados planes Red Natura aprobados desde la Dirección General de Medio Natural. «Hemos aprobado por fin los planes Red Natura, tras años de retraso, e invertido 1,5 millones para su gestión, lo que está permitiendo proteger de la amenaza de la implantación de renovables a muchas zonas del territorio con alto valor turístico». En este sentido, ha destacado que en esta legislatura «también hemos demostrado que cuidar el medio ambiente genera economía».

De igual modo, Bayona ha advertido que el actual despliegue de renovables está generando malestar en muchos territorios. «Creo que se está viendo que la fórmula de urgencia para desarrollar las renovables están generando rechazo. Algo que debería ser positivo para la descarbonización se está convirtiendo en algo negativo por no hacer bien las cosas. No se ha llegado con los deberes hechos y no podemos desarrollar estas energías en base a criterios de las promotoras.», ha añadido. El director general ha asegurado que «Aragón tiene terreno suficiente» para implantar y desarrollar renovables «fuera de las zonas Red Natura 2000». Ha concluido subrayando que fuera de esas zonas también hay paisajes con potencial. «Además de las citadas Red Natura 2000, existen fuera territorios que tienen un potencial ambiental muy alto, que ya no solo es ecológico, si no que es económico, como sucede también en el Matarraña», ha concluido a ese respecto.

Presencia de lobos en el Bajo Aragón

De igual modo, se ha referido a la aparición de dos ejemplares de lobo en Alcañiz y otras poblaciones del Bajo Aragón. Bayona cree que «hay que entender a los ganaderos» y ha apuntado a que el sector va a tener que adaptarse a la presencia de este depredador. «La ganadería extensiva es fundamental para la conservación del medio natural y forestal, por lo que tenemos que protegerla».

De igual modo, ha apuntado a que el lobo ibérico es una especie «fundamental» para la conservación del ecosistema de fauna. Por ello ha subrayado que el Gobierno de Aragón implementará las medidas de compensación para los ganaderos destinadas a la construcción de vallados y otras actuaciones para proteger la cabaña ganadera. Una vez implementadas estas medidas, Bayona ha asegurado que todos los ganaderos, no solo los que hayan sido víctimas del ataque de los lobos, recibirán 6 euros por cabeza de ganado. «Me ofrezco personalmente para que cualquier duda que tengan los ganaderos puedan planteármela», ha añadido.

Acto informativo de Podemos en Valderrobres

Todo ello se ha producido dentro de un acto de la formación morada en la plaza de España de Valderrobres. Un evento con el que Bayona, junto a varios militantes, han acercado a los vecinos las políticas puestas en marcha por la formación morada en estos cuatro años gestionando desde dentro del Gobierno de Aragón. «El compromiso de Podemos por el medio rural turolense, como es la comarca del Matarraña, es firme, real y con inversiones que están fijando población», ha asegurado. Han estado, asimismo, presentes la diputada Marta Prades, María Ángeles Manzano, Secretaría de movimiento popular de Podemos Aragón, y Ramón Guirado, este último director general de Investigación e Innovación.

La plaza de España ha acogido el acto con varios militantes de Podemos./ L.C.

Bayona ha destacado la labor realizada por la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, con Maru Díaz al frente, y su labor para «que las empresas del Matarraña cuenten con la conectividad a internet que necesitan para tener las mismas condiciones que el resto». En este sentido, ha recordado que se han lanzado dos convocatorias para conectar con internet de calidad los polígonos industriales de Aragón, con una inversión histórica de 5,6 millones de euros, llegando a 1.850 empresas de 37 polígonos, entre los que se encuentra el Torre Sancho en Valderrobres. Y en estos momentos hay en marcha otra convocatoria de 5 millones para conectar más zonas industriales, de la que se podrán beneficiar municipios como Calaceite, La Portellada, Valjunquera, Mazaleón o Peñarroya de Tastavins.

En cuanto a la conciliación familiar, se ha referido al Plan Corresponsables, impulsado por el Ministerio de Igualdad y que invierte algo más de 10 millones de euros anuales en Aragón, con distintas medidas para la conciliación familiar que coordina el Instituto Aragonés de la Mujer, el cual dirige María Goikoetxea. Desde este organismo y con este plan, «no solo hemos generado empleo, sino que hemos conseguido que, por primera vez, la Administración pública se haga cargo de los cuidados, abriendo aulas madrugadoras y de tardes gratuitas en casi 40 colegios de la provincia de Teruel, entre los que también se encuentran los de esta zona, como son el C.E.I.P. Vicente Ferrer, el I.E.S. Matarraña, y los C.R.A DE Alifara, Mantarraya y Algars».

Con todas estas medidas, según el candidato de Podemos al Parlamento autonómico por la provincia, «hemos demostrado que no podemos quedarnos en las viejas recetas del siglo pasado, y que no solo sirve pedir carreteras o apostar por el sector porcino. Si queremos revertir la despoblación, necesitamos conectividad de calidad, sostenibilidad del medio natural y consolidación de los servicios públicos», ha afirmado.