Diez empresas de renovables acudirán a las Cortes de Aragón

Las 10 empresas de mayor peso en el sector de las energías renovables en Aragón van a pasar el próximo 9 de febrero por la comisión de investigación de las Cortes que pretende analizar su implementación la comunidad para dirimir si la tramitación de los proyectos ha sido o no correcta.

Se espera contar con la mayor parte de la documentación que van a pedir los partidos y a partir de ahí se decidirán qué personas comparecerán. El objetivo será averiguar «qué actores son los principales en cuanto a los megavatios instalados y analizar la tramitación de los megavatios tramitados, tanto por la administración aragonesa como la del Estado», tal como explicó Fernando Ledesma, presidente de la comisión y portavoz del PP en el parlamento aragonés.

Para concretar el perfil de los comparecientes se solicitará información al departamento de Industria y del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). «Vamos a pedir quiénes son los que más habitualmente firmaban los proyectos o que estaban encima de los expedientes para poder citarlas con nombres y apellidos. Que sean las personas que están al corriente de lo que ha pasado y no nos manden las empresas a alguien que no sabía o no recuerda», remarcó.

Además de los 10 comparecientes de las empresas, los grupos propondrán la intervención de otras 36 personas pendientes de concretar entre técnicos, perfiles políticos y funcionarios. Ledesma recordó además la «obligación legal» de comparecer «bajo apercibimiento».

El número de comparecientes que propondrá cada partido está en función de la representación que tienen los mismos en el Parlamento aragonés. Serán tres por el grupo mixto -uno por IU, por Podemos y por el PAR, respectivamente-, tres Chunta Aragonesista y otros tantos Aragón-Teruel Existe, cinco Vox, diez el PSOE y doce el PP. Los primeros en proponer comparecientes serán los grupos mayoritarios, lo que permitirá a los minoritarios gastar mejor sus «escasos cartuchos».