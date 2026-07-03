Diez jóvenes de toda España llegan a Fayón para recuperar una trinchera de la Batalla del Ebro

Diez jóvenes voluntarios procedentes de distintos puntos de España, de entre 18 y 30 años, llegaron el 1 de julio a Fayón y permanecerán en el municipio hasta el 15 de julio trabajando en la recuperación de la trinchera n.º 36. Con ello ha dado comienzo la tercera edición del proyecto Arqueología, Memoria Histórica y Naturaleza (ARMENA) 2026, organizado por el Instituto Aragonés de la Juventud. El yacimiento en el que excavarán perteneció al bando sublevado durante la Batalla del Ebro, en la Guerra Civil española.

«Fue una posición estratégica muy importante durante la Batalla del Ebro», explica Francisco Castro, director arqueólogo de la expedición. Durante esta quincena, los participantes aprenderán nociones sobre arqueología e historia de España.

Quince días entre historia y convivencia

Como parte del programa, la jornada laboral de los jóvenes comienza a las 7.30 para estar a las 8.00 en el monte picando piedra, buscando restos históricos y aprendiendo cómo es el día a día de un arqueólogo. Pero no todo es trabajo. A partir de las 17.00, las monitoras Lucía Oliver y Nerea Juárez amenizan las tardes con actividades lúdicas que incluyen visitas al museo, recorridos por el pueblo y la favorita de todos los años: una visita guiada con el llaut, la barca que recorre el pantano y Fayón Viejo.

Gabriela Gil, de tan solo 18 años, llega desde Barcelona como voluntaria con la intención de conocer gente y pasar 15 días diferentes en verano. A ella se une la madrileña Ruth Sánchez, estudiante de Historia y Política, que ha decidido apuntarse al proyecto «porque la Batalla del Ebro y la Guerra Civil le interesan mucho». El buen ambiente marca la organización. Sánchez afirma que «la gente y los monitores son muy majos».

Desde el Ayuntamiento de Fayón trabajan por ofrecer un programa formativo completo. «Estamos contentos, queremos que disfruten de los trabajos de arqueología y se lo pasen bien por las tardes con las actividades lúdicas», añade Rubén Cabistany, técnico de Promoción Económica del Ayuntamiento de Fayón y encargado del programa de voluntariado.

Jóvenes trabajando en la trinchera Nº. 36 en Fayón el jueves

Un patrimonio que impulsa el turismo

Desde la Fundación Fayón Cultura y Patrimonio llevan cinco años intentando rescatar estos espacios emblemáticos de la Batalla del Ebro. El objetivo es generar más actividad turística en el Bajo Aragón-Caspe.

En la actualidad, la oferta turística incluye un paquete de visita al Museo de la Batalla del Ebro y otro centrado en el Museo de la Navegación Fluvial, donde los visitantes recorren los ríos Matarraña y Ebro para conocer la inundación del antiguo pueblo de Fayón. A esta propuesta se suma el recorrido por las trincheras del bando sublevado, que próximamente incorporará la trinchera n.º 36, recuperada gracias al trabajo de los jóvenes voluntarios.

El Instituto Aragonés de la Juventud planteó al Ayuntamiento de Fayón la oportunidad de llevar a cabo este voluntariado en 2023. Tras tres años de desarrollo, el número de participantes ha bajado un 29%. Sin embargo, estos datos no han sorprendido a la organización. «El Instituto Aragonés de la Juventud nos ha informado de que, en general, todos los campos de voluntariado han bajado este año en participación», señala Cabistany.

Cuando los voluntarios finalicen los trabajos el próximo 15 de julio, la trinchera n.º 36 pasará a formar parte del recorrido histórico de Fayón.