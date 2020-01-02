Actualizado 13:18

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Diez matrimonios bajoaragoneses recibirán la Medalla de Los Amantes

LISTADO COMPLETO. 64 matrimonios asociados y representativos de toda España serán homenajeados

Los Amantes de Teruel./ Centro de Iniciativas y Turismo de Teruel
Los Amantes de Teruel./ Centro de Iniciativas y Turismo de Teruel

La Comarca02 01 2020

Comentar

Cultura y OcioTeruel

Diez matrimonios bajoaragoneses serán galardonados con la Medalla de Los Amantes en su edición 2020 en los actos que se celebrarán los días 14, 15 y 16 de febrero de este año. El Centro de Iniciativas y Turismo de Teruel rendirá homenaje a un total de 64 matrimonios asociados y representativos de toda España que en este 2019 han cumplido sus bodas de oro (50), plata (25), y bronce (10).

Matrimonios asociados que recibirán la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2020

DOMINGO EDO REDÓN Mª PILAR MAUREL HERMANO TERUEL
NONITO VICENTE TORRES CONCEPCIÓN YUSTE SALVADOR TERUEL
JESÚS VILLARROYA DOBÓN JOSEFINA BUESO SÁNCHEZ TERUEL
TOMÁS SUBIRÓN IBÁÑEZ Mª JUANA CARBALLEIRA COELLO TERUEL
LEOCADIO BUESO ZAERA MARÍA DEL CARMEN ALBERDI MARTÍN TERUEL
JOSÉ LUIS MELÉNDEZ MALO AMADA TORÁN CALVÉ TERUEL
FÉLIX GARGALLO FORTEA SAGRARIO BAYO GARGALLO TERUEL
ANTONIO LÁZARO SILVESTRE MARÍA PILAR REYES MÉNDEZ TERUEL
VICTORIANO GIL GIL ANA MARÍA DOMINGO GIL TERUEL
ANTONIO LÓPEZ ESPARZA ISABEL SOLER VILLALBA TERUEL
ÁNGEL SERRANO CASINO SARA SORIANO SERRANO TERUEL
ENRIQUE GRIÑÓN LOSTAL MARÍA ÁNGELES MUNIESA AYUDA ALCAÑIZ
FRANCISCO PARICIO LATORRE ISABEL ESCORZA MARTÍNEZ ALCAÑIZ
FRANCISCO VIVES QUIÑONES CECILIA LAHOZ ORTIZ-HELGUERA ALCAÑIZ
JOSÉ LUIS CHULILLA VILLARROYA PILAR EGEA ATIENZA ALCAÑIZ
PEDRO COLÁS GIMENO MARÍA ELISA LUCA PÉREZ BARRACHINA
MIGUEL COLÁS PARRILLA PILAR GRACIA LUCIA CALAMOCHA
IGNACIO CASTAÑOSA ALCAINE JOSEFA ESTEBAN SERRANO CALAMOCHA
LUIS AGUILAR MEMBRADO MARÍA CRUZ VENTURA MARTÍN CASTELLOTE
ANTONIO SORO ESCAR ASCENSIÓN TORÁN SÁNCHEZ CELLA
ENRIQUE LORENTE MARZO MANUELA FUERTES MONTÓN GEA DE ALBARRACÍN
MIGUEL PEÑA NAVARRO CARMEN BLASCO ARIÑO UTRILLAS
VALERO CALVO BIELSA PILAR CALVO BIELSA VINACEITE
JOSÉ GONZÁLEZ CABRERO GLORIA BETRÁN LANUZA HUESCA
JOSÉ ANTONIO LÁZARO OLIVER MARÍA CONCEPCIÓN REBOLL SERAL PASTRIZ
JULIÁN IBÁÑEZ ROYO MARÍA JESÚS RODRIGO GARCÍA ZARAGOZA
ROBERTO MARTÍNEZ MONJE ROSA MARÍA GARCÍA RANERA ZARAGOZA
MOISÉS SÁNCHEZ IRANZO CARMEN MUÑOZ MEDRANO ZARAGOZA
JOSÉ MIGUEL ALONSO GARCÍA ASUNCIÓN MAGDALENA ROMERO ESTEBAN BARAKALDO
JUAN MORENO RODRÍGUEZ MILAGROS BAYO LEÓN ALCALÁ DE CHIVERT
CASIMIRO ARIÑO CALVO ARACELI TENA BAYOT CASTELLÓN DE LA PLANA
JOSÉ LUIS REY MARTÍNEZ MARÍA PILAR VAL BENAQUE MÁLAGA
BALDOMERO EDO GIL TERESA PEIRO EDO MASSAMAGRELL
JUAN GERARDO ALÓS BONO MARÍA TERESA ANDRÉS ESTEBAN PUERTO DE SAGUNTO
FRANCISCO CASINO BUENO JOSEFA GARCÍA ATIENZA TORREBAJA
MARTÍN DE PABLO MARTÍN MARÍA LUISA DEL OLMO GUADARRAMA MONTEMAYOR DE PILILLA

Matrimonios asociados que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020

VICENTE JARQUE HERRERO ELENA REDOLAR CALVÉ TERUEL
ALEJANDRO IBRAHIM PERERA MARÍA OJEA ÁLVAREZ TERUEL
VICTHOR CABETAS ALIAGA MARÍA JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ TERUEL
JOSÉ LUIS TORÁN PONS ANA MARÍA GONZALVO MOURELO TERUEL
ANTONIO SANTA ISABEL LLANOS MARÍA DEL PILAR BOSQUED ROMERO TERUEL
MANUEL MARÍN VILLARROYA INMACULADA CONCEPCIÓN SORIANO MOLINA TERUEL
ANTONIO ESTEBAN SÁNCHEZ ROSA SOLEDAD LÓPEZ GÓMEZ TERUEL
JOSÉ MANUEL GIMENO MÍNGUEZ ANA GRACIA RIVERO TERUEL
MIGUEL SIMÓN MARTÍNEZ MARÍA JESÚS PÉREZ NAVARRO TERUEL
FRANCISCO JAVIER SOUSA CASADO MARÍA ELENA MARTÍN MANZANAS TERUEL
AGUSTÍN CARLOS HERRANZ HERRANZ MARÍA PILAR HERNÁNDEZ HERRANZ TERUEL
JUAN JOSÉ VALOR CASTAÑO ROSARIO RAYA FELICIANO MARTÍN DEL RÍO
FERNANDO YUNTA GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ BAUTISTA PERUCHA ZARAGOZA
FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MUERCIA MARÍA VICTORIA LETOSA BOLEA ZARAGOZA
LUIS MARRO LABORDA MARÍA ELENA RIPOL MUÑOZ ZARAGOZA

Matrimonios asociados que recibirán la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2020

ENRIQUE GÓMEZ MORENO MARÍA DOLORES MATEO LACRUZ TERUEL

Matrimonio representativo Medalla de Oro Nacional  de los Amantes de Teruel 2020

COSME MARTÍN ROS BLANCA ROSA ARIAS BLANCO NAVES DE LLANES (ASTURIAS)

Matrimonio representativo de la Comunidad Autónoma de Aragón que recibirá la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2020

ALFONSO CLAVEL ALMERGE Mª BEGOÑA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ZARAGOZA

Matrimonio representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2020

MARIO CASES QUÍLEZ MARÍA ISABEL SANTAFÉ CAROD ALCAÑIZ

Matrimonio representativo de la Comunidad Autónoma de Aragón que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020

VICTOR GRACIA ANADÓN MARÍA CONCEPCIÓN CALVO DOMÍNGUEZ ZARAGOZA

Matrimonio representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020

FRANCISCO QUÍLEZ NAVARRO ASUNCIÓN BALLESTEROS CALMACHE MARTÍN DEL RÍO

Matrimonios representativos de las diferentes comunidades autónomas Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020

OCTAVIO LÓPEZ LARRIBA MARÍA ASUNCIÓN APARICIO LARRIBA GUADALAJARA
FÉLIX ÁNGEL MOZO AMO Mª JESÚS FLORES BARRUECO VALLADOLID
ANTONIO GIMENO NAVARRO MARÍA PILAR BELENGUER ANDRÉS VALENCIA
JOAQUÍN DELGADO FERNÁNDEZ SILVIA DEL CARMEN HIDALGO RUIZ MELILLA
FRANCISCO JESÚS RUIZ MARTÍNEZ-CORBALÁN ÁNGELA ANDRÉS BULLÓN MURCIA
JOSÉ MARÍA ROYO SOLA MARÍA CARMEN REOYO LARRIÓN TUDELA

Matrimonio representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2020

JOSÉ IGNACIO GUILLÉN LORAS CRISTINA ROIG SALGADO TERUEL

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Bajo Aragón

Se presentan dos alegaciones a la rescisión del contrato del Hospital de Alcañiz

La UTE constructora, formada por OHL y Dragados, ha presentado un escrito. El otro pertenece a la avalista de una...

1

Se presentan dos alegaciones a la rescisión del contrato del Hospital de Alcañiz

Un incendio afecta a una caseta de obra y a dos vehículos aparcados en la calle Pescarranas de Alcorisa

Todo parece indicar que el fuego pudo haberse producido por alguna imprudencia de jóvenes que estaban celebrando la Nochevieja

Comentar

Un incendio afecta a una caseta de obra y a dos vehículos aparcados en la calle Pescarranas de Alcorisa

Teruel es la única provincia que sigue perdiendo población, pero frena la sangría

Por tercer año consecutivo, redujo la merma hasta dejarla en 435 habitantes en 2018

Comentar

Teruel es la única provincia que sigue perdiendo población, pero frena la sangría

Cultura y Ocio

Un concierto cierra el programa cultural de Aguaviva

Alfredo e Iker Piedrafita actuaron en la ermita de Santa Bárbara ante un centenar de personas

Comentar

Un concierto cierra el programa cultural de Aguaviva

Librería Serret de Valderrobres cierra después de 39 años

El librero Octavio Serret pasará a dedicarse a la gestión cultural a través de la asociación cultural Ilercavonia Terra Nostra

1

Librería Serret de Valderrobres cierra después de 39 años

La niebla no impide que el Home dels Nassos llegue a Cretas

Los niños de la localidad acuden a recibir a este misterioso personaje que este año ha aparecido acompañado por el...

Comentar

La niebla no impide que el Home dels Nassos llegue a Cretas
Periódico del Bajo Aragón Histórico

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúas navegando estás aceptando nuestra política de cookies, pulsa sobre el enlace para ampliar la información

ACEPTAR
Aviso de cookies