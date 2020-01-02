Diez matrimonios bajoaragoneses recibirán la Medalla de Los Amantes

Diez matrimonios bajoaragoneses serán galardonados con la Medalla de Los Amantes en su edición 2020 en los actos que se celebrarán los días 14, 15 y 16 de febrero de este año. El Centro de Iniciativas y Turismo de Teruel rendirá homenaje a un total de 64 matrimonios asociados y representativos de toda España que en este 2019 han cumplido sus bodas de oro (50), plata (25), y bronce (10).
Matrimonios asociados que recibirán la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2020
|DOMINGO
|EDO REDÓN
|Mª PILAR
|MAUREL HERMANO
|TERUEL
|NONITO
|VICENTE TORRES
|CONCEPCIÓN
|YUSTE SALVADOR
|TERUEL
|JESÚS
|VILLARROYA DOBÓN
|JOSEFINA
|BUESO SÁNCHEZ
|TERUEL
|TOMÁS
|SUBIRÓN IBÁÑEZ
|Mª JUANA
|CARBALLEIRA COELLO
|TERUEL
|LEOCADIO
|BUESO ZAERA
|MARÍA DEL CARMEN
|ALBERDI MARTÍN
|TERUEL
|JOSÉ LUIS
|MELÉNDEZ MALO
|AMADA
|TORÁN CALVÉ
|TERUEL
|FÉLIX
|GARGALLO FORTEA
|SAGRARIO
|BAYO GARGALLO
|TERUEL
|ANTONIO
|LÁZARO SILVESTRE
|MARÍA PILAR
|REYES MÉNDEZ
|TERUEL
|VICTORIANO
|GIL GIL
|ANA MARÍA
|DOMINGO GIL
|TERUEL
|ANTONIO
|LÓPEZ ESPARZA
|ISABEL
|SOLER VILLALBA
|TERUEL
|ÁNGEL
|SERRANO CASINO
|SARA
|SORIANO SERRANO
|TERUEL
|ENRIQUE
|GRIÑÓN LOSTAL
|MARÍA ÁNGELES
|MUNIESA AYUDA
|ALCAÑIZ
|FRANCISCO
|PARICIO LATORRE
|ISABEL
|ESCORZA MARTÍNEZ
|ALCAÑIZ
|FRANCISCO
|VIVES QUIÑONES
|CECILIA
|LAHOZ ORTIZ-HELGUERA
|ALCAÑIZ
|JOSÉ LUIS
|CHULILLA VILLARROYA
|PILAR
|EGEA ATIENZA
|ALCAÑIZ
|PEDRO
|COLÁS GIMENO
|MARÍA ELISA
|LUCA PÉREZ
|BARRACHINA
|MIGUEL
|COLÁS PARRILLA
|PILAR
|GRACIA LUCIA
|CALAMOCHA
|IGNACIO
|CASTAÑOSA ALCAINE
|JOSEFA
|ESTEBAN SERRANO
|CALAMOCHA
|LUIS
|AGUILAR MEMBRADO
|MARÍA CRUZ
|VENTURA MARTÍN
|CASTELLOTE
|ANTONIO
|SORO ESCAR
|ASCENSIÓN
|TORÁN SÁNCHEZ
|CELLA
|ENRIQUE
|LORENTE MARZO
|MANUELA
|FUERTES MONTÓN
|GEA DE ALBARRACÍN
|MIGUEL
|PEÑA NAVARRO
|CARMEN
|BLASCO ARIÑO
|UTRILLAS
|VALERO
|CALVO BIELSA
|PILAR
|CALVO BIELSA
|VINACEITE
|JOSÉ
|GONZÁLEZ CABRERO
|GLORIA
|BETRÁN LANUZA
|HUESCA
|JOSÉ ANTONIO
|LÁZARO OLIVER
|MARÍA CONCEPCIÓN
|REBOLL SERAL
|PASTRIZ
|JULIÁN
|IBÁÑEZ ROYO
|MARÍA JESÚS
|RODRIGO GARCÍA
|ZARAGOZA
|ROBERTO
|MARTÍNEZ MONJE
|ROSA MARÍA
|GARCÍA RANERA
|ZARAGOZA
|MOISÉS
|SÁNCHEZ IRANZO
|CARMEN
|MUÑOZ MEDRANO
|ZARAGOZA
|JOSÉ MIGUEL
|ALONSO GARCÍA
|ASUNCIÓN MAGDALENA
|ROMERO ESTEBAN
|BARAKALDO
|JUAN
|MORENO RODRÍGUEZ
|MILAGROS
|BAYO LEÓN
|ALCALÁ DE CHIVERT
|CASIMIRO
|ARIÑO CALVO
|ARACELI
|TENA BAYOT
|CASTELLÓN DE LA PLANA
|JOSÉ LUIS
|REY MARTÍNEZ
|MARÍA PILAR
|VAL BENAQUE
|MÁLAGA
|BALDOMERO
|EDO GIL
|TERESA
|PEIRO EDO
|MASSAMAGRELL
|JUAN GERARDO
|ALÓS BONO
|MARÍA TERESA
|ANDRÉS ESTEBAN
|PUERTO DE SAGUNTO
|FRANCISCO
|CASINO BUENO
|JOSEFA
|GARCÍA ATIENZA
|TORREBAJA
|MARTÍN
|DE PABLO MARTÍN
|MARÍA LUISA
|DEL OLMO GUADARRAMA
|MONTEMAYOR DE PILILLA
Matrimonios asociados que recibirán la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020
|VICENTE
|JARQUE HERRERO
|ELENA
|REDOLAR CALVÉ
|TERUEL
|ALEJANDRO
|IBRAHIM PERERA
|MARÍA
|OJEA ÁLVAREZ
|TERUEL
|VICTHOR
|CABETAS ALIAGA
|MARÍA JESÚS
|SÁNCHEZ GÓMEZ
|TERUEL
|JOSÉ LUIS
|TORÁN PONS
|ANA MARÍA
|GONZALVO MOURELO
|TERUEL
|ANTONIO
|SANTA ISABEL LLANOS
|MARÍA DEL PILAR
|BOSQUED ROMERO
|TERUEL
|MANUEL
|MARÍN VILLARROYA
|INMACULADA CONCEPCIÓN
|SORIANO MOLINA
|TERUEL
|ANTONIO
|ESTEBAN SÁNCHEZ
|ROSA SOLEDAD
|LÓPEZ GÓMEZ
|TERUEL
|JOSÉ MANUEL
|GIMENO MÍNGUEZ
|ANA
|GRACIA RIVERO
|TERUEL
|MIGUEL
|SIMÓN MARTÍNEZ
|MARÍA JESÚS
|PÉREZ NAVARRO
|TERUEL
|FRANCISCO JAVIER
|SOUSA CASADO
|MARÍA ELENA
|MARTÍN MANZANAS
|TERUEL
|AGUSTÍN CARLOS
|HERRANZ HERRANZ
|MARÍA PILAR
|HERNÁNDEZ HERRANZ
|TERUEL
|JUAN JOSÉ
|VALOR CASTAÑO
|ROSARIO
|RAYA FELICIANO
|MARTÍN DEL RÍO
|FERNANDO
|YUNTA GONZÁLEZ
|MARÍA JOSÉ
|BAUTISTA PERUCHA
|ZARAGOZA
|FRANCISCO JAVIER
|RODRÍGUEZ MUERCIA
|MARÍA VICTORIA
|LETOSA BOLEA
|ZARAGOZA
|LUIS
|MARRO LABORDA
|MARÍA ELENA
|RIPOL MUÑOZ
|ZARAGOZA
Matrimonios asociados que recibirán la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2020
|ENRIQUE
|GÓMEZ MORENO
|MARÍA DOLORES
|MATEO LACRUZ
|TERUEL
Matrimonio representativo Medalla de Oro Nacional de los Amantes de Teruel 2020
|COSME
|MARTÍN ROS
|BLANCA ROSA
|ARIAS BLANCO
|NAVES DE LLANES (ASTURIAS)
Matrimonio representativo de la Comunidad Autónoma de Aragón que recibirá la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2020
|ALFONSO
|CLAVEL ALMERGE
|Mª BEGOÑA
|GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
|ZARAGOZA
Matrimonio representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Oro de Los Amantes de Teruel 2020
|MARIO
|CASES QUÍLEZ
|MARÍA ISABEL
|SANTAFÉ CAROD
|ALCAÑIZ
Matrimonio representativo de la Comunidad Autónoma de Aragón que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020
|VICTOR
|GRACIA ANADÓN
|MARÍA CONCEPCIÓN
|CALVO DOMÍNGUEZ
|ZARAGOZA
Matrimonio representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020
|FRANCISCO
|QUÍLEZ NAVARRO
|ASUNCIÓN
|BALLESTEROS CALMACHE
|MARTÍN DEL RÍO
Matrimonios representativos de las diferentes comunidades autónomas Medalla de Plata de Los Amantes de Teruel 2020
|OCTAVIO
|LÓPEZ LARRIBA
|MARÍA ASUNCIÓN
|APARICIO LARRIBA
|GUADALAJARA
|FÉLIX ÁNGEL
|MOZO AMO
|Mª JESÚS
|FLORES BARRUECO
|VALLADOLID
|ANTONIO
|GIMENO NAVARRO
|MARÍA PILAR
|BELENGUER ANDRÉS
|VALENCIA
|JOAQUÍN
|DELGADO FERNÁNDEZ
|SILVIA DEL CARMEN
|HIDALGO RUIZ
|MELILLA
|FRANCISCO JESÚS
|RUIZ MARTÍNEZ-CORBALÁN
|ÁNGELA
|ANDRÉS BULLÓN
|MURCIA
|JOSÉ MARÍA
|ROYO SOLA
|MARÍA CARMEN
|REOYO LARRIÓN
|TUDELA
Matrimonio representativo de Teruel y provincia que recibirá la Medalla de Bronce de Los Amantes de Teruel 2020
|JOSÉ IGNACIO
|GUILLÉN LORAS
|CRISTINA
|ROIG SALGADO
|TERUEL