El parque dedicado a los dinosaurios y la Paleontología ubicado en Teruel, Dinópolis, abrirá de nuevo sus puertas el próximo sábado 5 de junio y arrancará en dicha fecha su vigésimo primera temporada, en la que dicho centro de ocio celebrará su 20º aniversario, desde que éste abriera sus puertas en junio de 2001. Se han preparado diferentes acciones y promociones para celebrar dicha efeméride tan especial con todos los visitantes.

El parque principal, Dinópolis, y sus 7 sedes ubicadas en diversas localidades de la provincia de Teruel, abrirán de nuevo sus puertas el primer fin de semana de junio y continuarán su calendario de apertura como suele ser habitual para esta época del año. En el caso del mes de junio, todas sedes abrirán abrirán sábados y domingos además de los días 24 y 25 de junio, ampliándose dichos días de apertura desde el 1 de julio y hasta la primera semana del mes de septiembre, coincidiendo con su temporada estival, abriendo todos los días de la semana de manera ininterrumpida.

De cara al último trimestre del año, Dinópolis continuará abierto fines de semana y festivos hasta finales del mes de diciembre y en el caso de las sedes, éstas finalizarán temporada tras el puente del Pilar, a mediados del mes de octubre.

Sorpresas por el 20º aniversario

Como en todos sus aniversarios, Dinópolis ha creado un logotipo reflejo de la celebración de estos 20 años de vida. Como el parque ha visto crecer a sus visitantes y los visitantes han visto crecer al parque, se ha escogido como eslogan la frase “¡20 años viéndonos crecer!” que forma parte del diseño del nuevo logotipo y de la campaña promocional de este año.

Dinópolis quiere celebrar su vigésimo aniversario con todos aquellos que lo visiten a lo largo de este año, con diversas acciones y promociones de las que poder disfrutar y conseguir fantásticos regalos. Una de dichas promociones será la de “los nacidos en 2001”. Como ya hiciera el parque con motivo de la celebración de su 10º y 15º aniversario, ahora en la celebración de estas dos décadas, quiere premiar de nuevo a aquellos que nacieron el mismo año en el que Dinópolis empezó a andar y dejar sus primeras huellas. De esta manera, todos aquellos nacidos en dicho año que visiten el entro de ocio y ciencia turolense durante la presente temporada 2021, podrán entrar gratis al mismo, acreditándose en las taquillas del parque mediante documento de identidad o pasaporte, o en su defecto, carné de conducir.

Asimismo, y dentro de dicha promoción, aquellos que certifiquen por medio de dichos documentos identificativos que nacieron concretamente el 1 de junio de 2001, primer día de apertura de Dinópolis, recibirán un carné vitalicio para entrar gratis de por vida.

Además de dicha acción promocional, las sorpresas y novedades que Dinópolis tiene preparadas para sus visitantes continuarán con la campaña “Dinópolis cumple años, pero los regalos los recibes tú”. Y es que a las personas que visiten el parque durante este año, sus compras les podrán salir gratis. Cada mes el parque sorteará entre todos aquellos que lo hayan visitado durante ese período entradas, bonos de temporada, entradas de ‘Regala Dinópolis’, tickets de restauración y tickets de tienda.

Para ello, se realizará un sorteo el primer día de apertura del mes siguiente, entre las participaciones que hayan depositado los visitantes al mismo el mes anterior. Dichos sorteos se publicarán y comunicarán a través de las redes sociales en las que el parque está presente (YouTube, Facebook, Instagram y

Twitter) y en la web del parque y la mano inocente serán las mascotas y los diversos personajes protagonistas de los espectáculos de Dinópolis.

Y como premio final, entre todas las participaciones recibidas a lo largo de la temporada el parque realizará un gran sorteo a finales de este año, una vez clausurada la temporada, con un gran premio para el que irá lanzando pistas en redes sociales y que desvelará poco antes del momento de la comunicación del resultado del mismo y de quién será el/la afortunado/a ganador/a.

Pero las sorpresas no cesan ahí, porque a modo de “cápsula del tiempo”, Dinópolis no quiere dejar pasar la oportunidad de poder celebrar su 20º aniversario con todos aquellos que han formado parte de estos 20 años de aventuras, anécdotas, recuerdos y experiencias que siempre quedan ahí en la memoria de los ya 3.243.550 amantes de los dinosaurios que han visitado, no solamente el parque principal, Dinópolis, sino sus otras 7 sedes ubicadas en distintas localidades de la provincia de Teruel.

De este modo, el parque paleontológico turolense pondrá en marcha dos acciones: una dirigida a todos sus seguidores en redes sociales que lo han visitado y que quieran hacerle llegar fotografías con un breve texto, vídeos, etc. recordando cómo fue su experiencia en el parque bajo el hashtag #Dinópolis20añosViéndonosCrecer ; y por otro lado, celebrándolo también con todos aquellos que vengan de visita en este año del 20º aniversario, colocando un photocall en el Hall de entrada al mismo.

Plan de Contingencia

Como ya ocurriera en su temporada anterior, Dinópolis abre de nuevo sus instalaciones siguiendo un riguroso Plan de Contingencia con todas las medidas de seguridad e higiene de prevención por la Covid-19, tanto para los visitantes al parque, así como para los trabajadores del mismo. Para ello, se mantendrán los distintos puntos de hidrogel automáticos instalados en el acceso a los diversos contenidos y atracciones del parque; así como, una importante labor de limpieza y desinfección, cartelería y personal informando en todo momento de las normas a seguir.

Tras el parón provocado por las restricciones derivadas de la situación epidemiológica por la Covid-19, más de 80 personas formarán parte de la plantilla del parque, llegando a más de 130 personas durante su temporada estival, en la que el parque permanecerá abierto todos los días de la semana. Por consiguiente, no solamente se recupera todo el personal en situación de ERTE, sino también a todo el personal fijo discontinuo, manteniendo los mismos puestos creados en la temporada anterior.

Adquisición de las entradas

Todos aquellos interesados en adquirir ya sus entradas para visitar el parque y sus sedes a partir del próximo sábado 5 de junio pueden hacerlo ya a través de la venta online de la página web del parque, así como consultar el calendario de apertura de la presente temporada y horarios para poder planificar su visita. Es importante reseñar, que debido a la limitación de los aforos como medida por protocolo Covid, por parte del parque se recomienda la compra de las entradas con antelación para la fecha deseada, aunque las taquillas del parque estarán abiertas con normalidad en su horario habitual (a consultar según día de visita).

Del mismo modo, aquellos interesados en adquirir el bono de temporada de Territorio Dinópolis podrán hacerlo en las propias taquillas del parque o a través de la página web y solicitar su envío a domicilio o recogerlo directamente en Dinópolis.