El segundo curso de periodismo de Alcañiz reunirá a los referentes de la comunicación deportiva en sus diferentes ámbitos los días 16, 17 y 18 de septiembre. En la cita participará el docente e investigador de la Universidad de Zaragoza, Joseba Bonaut para analizar los discursos del odio en el periodismo deportivo digital. Será el viernes 18 de 9.00 a 11.00.

Joseba Bonaut es actualmente profesor del Grado de Periodismo en la Universidad de Zaragoza. Desde 2007 a 2019 fue profesor e investigador en la Universidad San Jorge, impartiendo las asignaturas de Historia de los Medios Audiovisuales e Historia Estética del cine. Allí también fue Vicedecano de Comunicación Audiovisual desde el año 2008 hasta el 2012 y Decano de la Facultad de Comunicación desde el 2012 hasta el 2017. Previamente, en el año 2006, obtuvo el doctorado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Navarra (España) con una tesis doctoral bajo el título de “Televisión y deporte: influencia de la programación deportiva en el desarrollo histórico de TVE durante el monopolio de la televisión pública (1956-1988)”. Parte de este trabajo fue reconocido en el año 2008 con el Primer Premio de la Vigésima Edición de los Premios a la Investigación en Comunicación Audiovisual del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC).

Sus principales áreas de investigación son la historia del cine y la televisión, la relación de necesidad entre deporte y televisión (área conocida como Mediasport) y el estudio de la evolución de los formatos televisivos, especialmente la comedia televisiva estadounidense y británica. Por último, ha estudiado en profundidad el fenómeno cinematográfico de El Señor de los Anillos con varias publicaciones en España y en el extranjero sobre el tema.

Joseba Bonaut es miembro de la European Network for Cinema and Media Studies (NECS), la European Communication Research and Education Organization (ECREA) y la Asociación Española de Historiadores de Cine (AEHC). Ha publicado en diversas revistas científicas europeas como Comunicazioni Sociali, Scope, Participations: International Journal of Audience Research o Critical Studies in Television, y ha escrito numerosos capítulos en libros sobre Comunicación Audiovisual en España.

El curso 'Periodismo deportivo, otro modo de contar' está abierto a periodistas, estudiantes, y, debido al carácter divulgativo del mismo, también a público que considere la materia de interés. El número de plazas es limitado.