Distinto voto de PSOE, PAR e IU en Zaragoza y el Bajo Aragón sobre MotoGP

El apoyo unánime de todos los partidos políticos de Alcañiz y el Bajo Aragón a la renovación del GP de Aragón de MotoGP por cinco años no se repite a nivel regional. Este jueves en las Cortes de Aragón PSOE, PAR e Izquierda Unida votaron en contra de la misma propuesta del PP a la que habían dado su beneplácito días antes sus compañeros de partido en el territorio. El mismo texto que reclama la renovación del Mundial por cinco años y no año a año como defiende DGA se convirtió por unanimidad en declaración institucional el martes en el pleno de la Comarca del Bajo Aragón y semanas atrás también recibió el visto bueno del Ayuntamiento en términos muy parecidos a petición, en ese caso, del PAR.

La proposición no de ley que este jueves defendió el diputado popular alcañizano Juan Carlos Gracia Suso recibió 31 votos a favor (PP, Cs y Vox) y 35 en contra (los cuatro socios de gobierno, PSOE, PAR, Podemos y CHA; e IU).

Todos los grupos coincidieron en destacar la aportación de Motorland a la vertebración del territorio y a su economía aunque algunos con más vehemencia que otros. Para el rifirrafe político se utilizaron los informes de la Cámara de Cuentas, que alertan de las pérdidas del circuito pero no estudian otras variables como el impacto para la marca Aragón; y que se han invertido 230 millones de dinero público (antes del FITE y ahora del presupuesto autonómico por obligación).

El portavoz del PP en materia de Industria e impulsor de la iniciativa, Juan Carlos Gracia Suso, cerró este jueves su intervención lamentando que «el cierzo haga cambiar de criterio» a PSOE y PAR en Zaragoza respecto a lo que votaron en el territorio. «Es triste que en Alcañiz y la Comarca del Bajo Aragón se aprobara pedir a DGA la renovación por cinco años y aquí no. Parece que piensan que los bajoaragoneses no se van a enterar pero sí lo harán, ya me encargaré. Es muy bonito votar allí a favor y aquí cambiar de criterio», afirmó el alcañizano, quien alertó en su intervención de que si no se firma por cinco años corre un serio riesgo ya que los otros cuatro circuitos que rotan en la Península Ibérica ya han renovado. «Pueden romper la vertebración del territorio y uno de los pilares del empleo. En el Bajo Aragón Histórico estamos cansados de esperar, lo hacemos por el Hospital, por la autovía…ya basta, les aseguro que haremos todo lo posible por Motorland», apuntó.

Tres diputados bajoaragoneses defendieron el voto en contra de sus partidos aludiendo a que, aunque la firma sea año a año está «garantizado» el GP. El alcalde de Alcañiz y vicepresidente de Motorland, Ignacio Urquizu, defendió que el PSOE es el partido con el que Motorland nació y ha crecido porque con sus gobiernos se inauguró, llegó la MotoGP, se renovó el Mundial en 2016, se batió récords celebrando cinco pruebas mundialistas en 2010 y ahora se «garantizarán» los próximos cinco años. Urquizu fue el más duro con Suso y le acusó de «no aportar nada» cuando era alcalde y vicepresidente de Motorland y de no llevar empresas a Technopark. «Motorland es un proyecto de ciudad y de provincia que no debería acarrear el ruido político que está generando el PP, lo responsable sería apoyar el proyecto sin enredar. Estos debates generan incertidumbre y aportan poco», afeó el socialista, quien también amagó con que el PP en el consejo de administración de Motorland tiene una posición «no muy distinta» a la que sostiene DGA (el voto es secreto y no se ha revelado qué votaron sus miembros).

La diputada andorrana Esther Peirat fue la representante del PAR. También defendió el trabajo de su partido en Motorland y del vicepresidente de DGA, Arturo Aliaga, quien ha «garantizado» el contrato por cinco años. Es más, «adelantó» ante todo el plenario que «en el próximo Consejo de Gobierno de DGA se va a llevar la prórroga del contrato por tres de los cinco años». «¿Sabe por qué no se ha llevado hasta ahora? Porque la séptima ola generaba incertidumbre y no se sabía el canon concreto y las condiciones del mismo. ¿Se cree que Aliaga no es responsable? Confíe», afirmó Peirat.

Por parte de Podemos habló la alcañizana Marta Prades, quien aseguró que su partido «no va a dejar caer Motorland» después de que se haya invertido más de 236 millones de dinero público aunque sí hay que hacerlo más sostenible. Prades también defendió que es con la consejería de su partido, la de Ciencia y Universidad, con la que se está apostando por otra vertiente de Motorland con el 5G y el proyecto del vehiculo conectado para darle una reconversión.

A su vez, Álvaro Sanz (IU), quien le dijo a Suso que «le había escuchado un discurso más enternecedor que arrebatador para ser de Alcañiz», defendió que lo responsable es firmar año a año mientras se está realizando un estudio a fondo de la repercusión del circuito y se está planificando medidas para garantizar la viabilidad.

Isabel Lasobras (CHA), fue mucho menos incisiva. Garantizó que con su partido en el gobierno junto con sus socios actuales el Mundial de Motociclismo «no corre peligro» y destacó la repercusión de Motorland en el territorio.

En cuanto a los votos favorables, Jara Bernués (Cs) hizo hincapié en la proyección internacional que aporta el circuito a Aragón y su importancia como proyecto estratégico.

Por su parte, Marta Fernández de Vox logró que el PP incluyera en la PNL una enmienda para que, en alguno de los años en los que el GP de Aragón rotará, pueda llegar a acoger una prueba si Dorna lo necesita.