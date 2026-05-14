División en las Cortes por el responsable de la reducción del Nudo Mudéjar de Andorra: «Si Endesa hace 400 MW es porque le da la gana»

La Transición Justa y los efectos que la reducción del Nudo Mudéjar tienen para la zona de las Cuencas Mineras ha sido uno de los temas de debate de la primera sesión ordinaria de las Cortes en este nuevo curso político que acaba de comenzar. La Proposición No de Ley que los populares anunciaron hace semanas y que ya ha contado con la unanimidad de entidades municipales y comarcales ha enfrentado este jueves a los partidos en el hemiciclo de las Cortes de Aragón. Tantas han sido las enmiendas presentadas al texto inicial que ha hecho falta un receso de cinco minutos para alinear posturas. La PNL ha salido adelante por unanimidad con el apoyo de los seis grupos, aunque no sin encontronazos en el proceso.

Gobierno y oposición no han podido coincidir en especificar quién es el responsable de la reducción del proyecto estrella de la reconversión industrial para la provincia. Mientras PP y Vox culpaban al MITECO de no apoyar el desarrollo de la provincia de Teruel, las agrupaciones de izquierdas y Teruel Existe pedían tener en cuenta el papel que la filial de Endesa, Enel Green Power, ha tenido en todo el proceso.

En este sentido, la alcorisana Silvia Casas (PP) ha recordado las palabras de la ministra Teresa Ribera afirmando que la transición justa de Andorra sería un ejemplo de éxito a nivel internacional. «La realidad es que el Gobierno de España ha fallado de nuevo a la provincia de Teruel». La diputada ha afirmado que el Gobierno de Sánchez presentó este proyecto como «un proyecto pionero en Europa», con más de 1.600 millones de euros en inversión, casi 1.900 megavatios de potencia instalada y miles de puestos de trabajo. «Una transición que debía garantizar las oportunidades y el futuro de 34 municipios de nuestra comunidad autónoma, que han quedado relegados a un cajón ante los incumplimientos del Gobierno de España». Además, Casas ha responsabilizado también al MITECO de Ribera «del cierre de la térmica y del nefasto cumplimiento del proyecto del Nudo Mudéjar».

La respuesta del PSOE ha llegado de manos de Rafa Guía, alcalde de Andorra. Ha pedido «no tirarse los trastos a la cabeza» sobre el desarrollo del Nudo Mudéjar y ha afeado al Partido Popular, proponente del texto original, que no hiciera referencia a las responsabilidades tanto de la empresa adjudicataria como del Gobierno de Aragón. «Andorra es Aragón, ¿eh? No es el Pirineo francés. Alguna responsabilidad tendrá que haber», ha espetado Guía, sin querer «sacar la cara por algo que no ha dado los resultados que todos esperábamos». «El PP nos demuestra que está siempre al lado de los poderosos», ha afirmado por la pretensión original de no nombrar a Enel Green Power. Además, ha señalado que el Gobierno de Aragón «debería discriminar positivamente a la comarca que más ha sufrido el cierre de los complejos mineros eléctricos» en los Fondos de Transición Justa o volver a implantar en el reparto del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) «la línea que primaba a los municipios mineros y muy mineros».

Posición del resto de grupos

Desde CHA, su portavoz Jorge Pueyo ha pedido al PP «no dar lecciones». «Ustedes solo usan la despoblación como arma cuando en Madrid gobierna otro partido. Menos escaparate y más exigir a los que no están cumpliendo con los planes», ha sentenciado. Asimismo, ha pedido auditar el plan de acompañamiento de Endesa y crear una empresa pública de energía para que el retorno «sea para los aragoneses sin tener que depender de las entidades privadas».

Por su parte, Tomás Guitarte, de Teruel Existe, ha asegurado que «la riqueza no llega de las renovables sino del plan de acompañamiento que iba ligado al proyecto». Además, ha denunciado «el chantaje que Endesa está haciendo al Gobierno de España». «Si no quieren desarrollar todo el proyecto, es porque ya no les es tan rentable como en 2022 y esa es la realidad», ha concluido.

En IU, su portavoz Marta Abengochea ha reclamado una descarbonización «que esté planificada y que vaya acompañada de políticas públicas». En este sentido, ha vuelto a reclamar una auditoría para Endesa y el compromiso y la implicación de todas las administraciones. «Es una responsabilidad de todos», ha añadido.

Vox, por su parte, ha elegido a Juan Vidal como ponente en lugar de optar por uno de sus dos rostros de la zona —Carlos Andreu, de Alcañiz, o Aroha Rochela, de la propia Andorra—. Aun así, Vidal ha denunciado que la central se cerró «por motivos ideológicos» y ha calificado la transición justa de «un nuevo fraude». Asimismo, han lamentado que el Gobierno de España no apoye a una empresa —en referencia a Endesa— que cuida los paisajes y han pedido al MITECO «rectificar y salvar el proyecto».

Rifirrafe entre los portavoces

La explicación de voto ha dejado los momentos más tensos entre PSOE y PP. Guía ha lamentado que fue el expresidente Aznar quien «privatizó Endesa» y ha asegurado que aprobaban la PNL porque «escuchan a los pueblos». Aun así, ha recordado que el cierre de la central térmica llegó «por una decisión de Endesa que no estaba dispuesta a cumplir con las medidas medioambientales que se exigían desde Europa» y recordó que es necesario exigirle a la entidad que cumpla «porque ha estado durante 70 años aprovechándose de los recursos de la comarca». «Si Endesa solo hace 400 megavatios es porque les da la gana», ha concluido.

La afirmación no ha convencido a Casas, quien ha acusado a Guía de «echar balones fuera». «Si invirtiera el mismo tiempo en atraer inversiones y cumplir con las promesas, la provincia de Teruel iría como una moto y sería un ejemplo internacional de lucha contra la despoblación», ha sentenciado.

Problemas técnicos en la primera sesión

Una vez alcanzado el consenso, han comenzado los problemas técnicos. Hasta en cuatro ocasiones ha tenido que pedir la presidenta del hemiciclo, María Navarro, repetir la votación porque algunos de los botones de los escaños estaban inactivos, entre ellos el de Guitarte o el del consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro.

Los micrófonos han dejado escuchar las risas y la resignación de ambas bancadas. Finalmente, y tras un nuevo receso técnico, ha habido que votar «a la vieja usanza», con las manos en alto. Con 56 votos positivos, dos de ellos telemáticos, la propuesta ha salido adelante por unanimidad.