El PSOE pide «trabajar por el consenso» sobre el Nudo Mudéjar y critica el manifiesto «de parte» de agentes sociales y la Diputación de Teruel

Los integrantes del Partido Socialista de Teruel creen que el texto que habrían elaborado parte de los agentes sociales con el título “Manifiesto Institucional por una Transición Justa real en el Nudo Mudéjar” y para el que el equipo de gobierno de la Diputación está buscando “insistentemente” las firmas de los alcaldes y alcaldesas de los 33 municipios de la zona de Transición Justa, no responde a la búsqueda del consenso sobre este asunto, que sí se ha materializado en otras instituciones del territorio.

Así, califican el texto que precede a la parte dispositiva como “de parte”. Creen que incluye afirmaciones tan “matizables como poco objetivas", y critican que se dirija exclusivamente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), “olvidando u obviando” a otros actores fundamentales. Por eso, han pedido a las entidades firmantes una reunión en la que poderles trasladar su visión sobre este proyecto y la reindustrialización de la cuenca minera de Andorra.

Para los socialistas turolenses es “inaceptable” que un texto sobre el futuro del Nudo Mudéjar no haga referencia ni una sola vez a la empresa adjudicataria del concurso, Enel Green Power, ni a su “decisión unilateral” de reducir la producción de los megavatios asignados. También creen que una “transición justa real” tanto de la cuenca minera de Andorra como del resto de la zona afectada por el cierre de los complejos minero eléctricos debe contar con una participación activa del Gobierno de Aragón en lugar de, aseguran, “ponerse de perfil y no asumir responsabilidades más allá de la crítica” pese a que, por ejemplo, es la administración que gestiona unos fondos de transición justa que, han apuntado, “no discriminan positivamente a esta zona”.

El secretario general del PSOE Teruel, Rafa Guía, ha lamentado que este manifiesto, sobre el que dicen no haber recibido información alguna antes de que llegara a los alcaldes y alcaldesas y tampoco conocer su autoría, no haya tenido en cuenta “el consenso político” que ya se estaba consiguiendo en el territorio mediante una serie de declaraciones institucionales “con las que todos nos sentíamos cómodos”, aprobadas en los ayuntamientos de Andorra y de Alcañiz y en la Comarca Bajo Aragón.

“Reclamamos un consenso en torno a este tema tan importante para el desarrollo, sobre todo de esta zona que es el epicentro de la transición justa”, ha dicho Rafael Guía desde la Plaza del Regallo de Andorra, afirmando que el texto y su intención “está condicionado, cogiendo prácticamente la argumentación del Partido Popular de Jorge Azcón y sin haber sido consultado con el resto de los actores políticos”.

Ha lamentado la “insistencia” de la DPT en pedir la firma de los alcaldes y alcaldesas de 33 municipios “sin haberse reunido con ellos ni haberles dado las explicaciones pertinentes”, reivindicando “hacer las cosas bien, llegando a posturas de consenso y contar la situación real, las responsabilidades que tiene cada uno porque aquí cada uno puede aportar su grano de arena”.

Critican la "imposición" de un discurso

En el PSOE creen que el presidente de la Diputación de Teruel y del Partido Popular en la provincia, Joaquín Juste, se ha escudado en este texto, “con el que dijo no tener nada que ver y nos remitió de forma genérica a los agentes sociales”, y está utilizando a las entidades “para imponer un discurso de confrontación con el Gobierno de España, más allá de la búsqueda de verdaderas soluciones”.

El diputado provincial Joaquín Noé ha apuntado que en el último pleno de la institución, pese a los repetidos ofrecimientos para aprobar una declaración institucional igual o basada en las ya aprobadas en el territorio, el presidente Juste se negó “en redondo” a aprobar cualquier otro texto que no fuera este que, además, ha asegurado que se acompañaba de una declaración de motivos “distinta a la del manifiesto, todavía más dura con el Miteco y el Gobierno de España y con afirmaciones falsas o exageradas que en ningún caso podían contar con nuestro apoyo”.

“En el debate, yo le propuse hasta en dos ocasiones someter a votación la declaración institucional que se aprobó el día de antes en la Comarca Bajo Aragón, que está gobernada por el PP y contó con el consenso de todos, y ni me escuchó”, ha explicado Noé anunciando que en el próximo pleno presentarán esa declaración “con puntos y comas” en favor del consenso. “Nosotros somos los primeros interesados: estamos aquí, en el epicentro del problema”, ha dicho.

Noé ha apuntado que el PP “quiere unidad de acción cuando tiene enfrente a gobiernos de otro signo político, como cuando gobernaban Marcelino Iglesias en Aragón y Zapatero en España, pero cuando en 2012 gobernaba Mariano Rajoy se olvidaron de todo aquello y nos dieron tanto palos políticos como palos físicos en las manifestaciones”.

Aunque los socialistas reconocen que los seis puntos de la parte dispositiva del manifiesto, exclusivamente dirigidos al Miteco, “son asumibles porque nosotros nunca hemos negado la responsabilidad del Ministerio y el Instituto de Transición Justa, como principales garantes del Nudo Mudéjar”, creen que están incompletos y deberían incluir peticiones tanto a Enel Green Power como al Gobierno de Aragón.

Señalan, además, que en el manifiesto mezcla ámbitos de actuación, “porque no es lo mismo los 33 municipios de transición justa y los 9 pueblos del Nudo Mudéjar”, y advierten de la necesidad de hacer referencia “al pleno cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas”, rechazando “argumentos negacionistas” como “coartada” para justificar el incumplimiento de las condiciones que sirvieron para adjudicar el Nudo Mudéjar.

En la carta enviada a los agentes sociales firmantes del manifiesto, los dirigentes socialistas aseguran que les gustaría “explicarles por qué a los socialistas turolenses nos parece un manifiesto incompleto, que no responde exactamente a la realidad”. Así, dicen creer “que podría alcanzarse un verdadero consenso si incorporara otros aspectos que sí se han tenido en cuenta en las instituciones del territorio directamente afectados, como son los ayuntamientos de Andorra y de Alcañiz o la Comarca Bajo Aragón”.