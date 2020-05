Doce trabajadores del Hogar Santo Ángel de Alcañiz salen del centro tras casi dos meses confinados

Doce trabajadores del Hogar Santo Ángel de Alcañiz han regresado a sus casas casi dos meses después de que tomasen la decisión de confinarse en el centro para proteger a los residentes. Desde el día 15 de marzo hasta el 11 de mayo, más de 50 días en los que han prestado sus servicios a la comunidad del Santo Ángel y han tenido que mantenerse alejados de sus familia. Un gran sacrificio que por otro lado ha surtido efecto, puesto que no se ha notificado ningún caso de coronavirus en el centro. Ahora podrán descansar 15 días junto a sus familias. “No hemos tenido ninguna baja por el Covid, las trabajadoras han permanecido casi dos meses confinadas con nosotras y los ancianos lo están llevando, dentro de sus posibilidades, con bastante tranquilidad y muy contentos”, explica Sor Marta, responsable del Hogar.

Los reencuentros de estas trabajadoras con sus familias fueron muy emocionantes, tal y como le han transmitido a Sor Marta. “A algunas les han hecho un recibimiento muy grato, les estaban esperando con mucha ilusión, aunque siempre han recibido el apoyo de sus familiares”, explica. Esta cuestión ha sido clave para ‘resistir’ y seguir entregándose al trabajo y la atención a los residentes del centro. “Y como el fin que pretendíamos es estar bien y hasta ahora lo hemos conseguido pues la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante. Sobre todo para ellas, que se quedaron para evitar que entrase el virus y se van con ese objetivo conseguido”, explica.

Uno de los recibimientos más emotivos fue el de María Royo a su vuelta a La Fresneda. Decenas de fresnedinos esperaron el domingo a su vecina en la majestuosa plaza Mayor de la localidad tras el aviso que dio una de las vecinas que se enteró de que María acababa de salir de Alcañiz con destino a su hogar. Royo reconoce que no esperaba tal recibimiento. «Fue muy emocionante, no me lo esperaba, fue además de noche. Es una cosa que se siente por dentro y no sé como explicar el cariño que recibí por parte de todos ellos», explica.

A pesar de la dificultad y dureza de la situación, en el Hogar Santo Ángel ha primado la paciencia, la ilusión, el cariño y la esperanza durante todo este tiempo. “Hemos intentado vivirlo con bastante tranquilidad, ver las noticias lo menos posible y que los residentes no se alarmaran. Lo hemos vivido en familia, todos muy unidos”, cuenta Sor Marta. Algo en lo que coincide la trabajadora fresnedina. «Ha sido una experiencia inolvidable, lo volvería a hacer otra vez; hemos sentido el cariño de las hermanitas, de los ancianos y familiares”, añade Royo.

A pesar de todo en el Hogar Santo Ángel no bajan la guardia, con una alegría contenida puesto que las medidas de seguridad se mantienen. Todavía los residentes no pueden recibir la visita de sus familiares, pero han comprendido la situación. “Es un poco duro pensar que todavía no podemos salir. El mal está y no queremos que entre, entonces nosotros seguimos en la misma línea: ni entra ni sale nadie”, concluye.