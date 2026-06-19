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19 JUN 2026|

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Pepa Nogués, reconocida como la profesora más motivadora de Aragón en los premios AMIC-Ficcions 2026

La docente de La Portellada recibe el galardón por su labor en la enseñanza del catalán desde la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz, donde también un grupo de alumnas ha sido premiado en el certamen literario

Pepa Nogués, reconocida como la profesora más motivadora de Aragón en los premios AMIC-Ficcions 2026 / Cedida
Pepa Nogués, reconocida como la profesora más motivadora de Aragón en los premios AMIC-Ficcions 2026 / Cedida

Jesús Burgos19 06 2026

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La docente del Matarraña, Pepa Nogués, ha sido distinguida con el premio a la profesora más motivadora de Aragón en el marco del certamen literario AMIC-Ficcions 2026, un reconocimiento que pone en valor su compromiso con la enseñanza y promoción del catalán entre los jóvenes. La profesora, vecina de La Portellada y docente de catalán en la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz, recibe así una nueva distinción tras los reconocimientos obtenidos durante su etapa en el IES Matarraña.

El galardón llega en un año especialmente significativo para Nogués, ya que ha participado por primera vez en el certamen representando a la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz. “Cuando uno se implica en una cosa y pone ganas e ilusión, la recompensa tarde o temprano siempre llega”, señaló durante una entrevista en Radio Matarraña, donde mostró su satisfacción por el reconocimiento recibido.

La docente explicó que decidió incorporar el concurso dentro de las actividades del club de lectura impulsado este curso en la Escuela Oficial de Idiomas como parte de un proyecto de innovación educativa. Una iniciativa que, además de fomentar la creatividad, busca reforzar las competencias lingüísticas de los estudiantes a través de la escritura y la lectura.

El certamen AMIC-Ficcions está dirigido a jóvenes mayores de 14 años de todos los territorios de habla catalana y propone la creación de una novela dividida en tres capítulos. A través de una dinámica participativa y lúdica, el concurso se ha consolidado como una herramienta educativa que fomenta la escritura creativa y el uso de la lengua catalana en contextos formales.

El éxito de la participación de la Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz no se ha limitado al reconocimiento a su profesora. Un grupo formado por Balma Vidal, Carla Román y Aitana Moragrega, alumnas de la EOI y estudiantes del IES Matarraña, ha conseguido el segundo premio a la mejor historia contada en Aragón.

El grupo formado por Balma Vidal, Carla Román y Aitana Moragrega, alumnas de la EOI y estudiantes del IES Matarraña / Cedida
El grupo formado por Balma Vidal, Carla Román y Aitana Moragrega, alumnas de la EOI y estudiantes del IES Matarraña / Cedida

Nogués destacó especialmente el mérito de las jóvenes, que participaron por primera vez en el certamen. “Están muy contentas, muy ilusionadas y muy empoderadas”, afirmó. Según explicó, uno de los principales retos consistía en trasladar al ámbito académico una lengua que utilizan habitualmente en el entorno familiar, pero que rara vez emplean en contextos de escritura formal.

La profesora defiende que la escritura creativa es una herramienta fundamental para consolidar el aprendizaje lingüístico. “Cuando hacemos algo que nos gusta y tiene significado para nosotros es cuando realmente se produce el aprendizaje”, aseguró. En este sentido, considera que proyectos como AMIC-Ficcions permiten a los jóvenes ampliar vocabulario, mejorar la expresión escrita y desarrollar una relación más sólida con su lengua materna.

Durante la entrevista, Nogués también reivindicó una mayor presencia del catalán en el sistema educativo aragonés. A su juicio, la situación actual sigue siendo insuficiente para garantizar un bilingüismo pleno entre los estudiantes de las zonas catalanohablantes. “Es una lástima que muchos jóvenes no puedan expresarse con soltura en registros formales de su propia lengua materna”, lamentó.

Con este nuevo reconocimiento y el éxito cosechado por sus alumnas, Pepa Nogués ve reforzada una trayectoria docente marcada por la innovación educativa y el compromiso con la promoción del catalán en el Matarraña.

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