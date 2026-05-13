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13 MAY 2026|

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Nuevo accidente con un camión de arcillas en Aguaviva : «Vamos a salida de vía por semana. No aguantamos más»

Los Ayuntamientos de los pueblos de la zona afectados adelantan próximas movilizaciones para exigir soluciones ante una problemática que "cada día va a más"

Aspecto en el que ha quedado el camión después del accidente / L.C.
Aspecto en el que ha quedado el camión después del accidente / L.C.

Camila Ortiz Tomaselli13 05 2026

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ActualidadSucesos

La cadena de accidentes en carretera no cesa en Aguaviva. Este mismo miércoles la localidad ha vuelto a sufrir un nuevo suceso con un camión de arcillas que se ha salido de la vía en dirección hacia Zorita, el tercer episodio de este tipo que el municipio vive en tan solo dos semanas.

Afortunadamente, no se han producido víctimas, pero aun así el Ayuntamiento denuncia su hartazgo ante la falta de soluciones por parte de las administraciones competentes. “Vamos a accidente por semana. Son carreteras que transitamos cada día, y cada vez sentimos más miedo”, explica Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva.

Aguaviva es uno de los municipios por los que más circulan diariamente este tipo de vehículos, y ese paso ha ido dejando huella en las carreteras. De hecho, hace solo una semana el consistorio ya denunciaba cómo la vía que conecta la localidad con Mas de las Matas se convierte cada vez que llueve en una auténtica pista de patinaje. Allí mismo se produjeron los dos últimos accidentes.

Tanto el alcalde de Aguaviva como el resto de ediles de pueblos del Bajo Aragón y Maestrazgo afectados continúan denunciando una problemática que cada vez “va a más”. Lamentan que “el parón” generado antes de las elecciones del nuevo Gobierno de Aragón ha dejado en stand by sus reivindicaciones. Y frente a ello, adelantan, llevarán a cabo nuevas movilizaciones en los próximos meses. “No podemos esperar a que alguien fallezca en las carreteras para tomar cartas en el asunto. Nos resulta insoportable tener que lidiar con este tipo de sucesos prácticamente cada semana”, añade Clemente.

Durante este tiempo han mantenido diversas reuniones tanto con el Gobierno de Aragón, la Diputación de Teruel y empresas mineras para trasladar su preocupación por el peligro para la seguridad vial que suponen este tipo de vehículos, aunque a día de hoy «no se han conseguido avances». También han remitido diversos escritos a las administraciones, pero «parte de ellos continúan pendientes de respuesta desde septiembre».

El número de accidentes en esta carretera no ha dejado de crecer en estos últimos años. De hecho, solo en 2025 se contabilizaron más de 10 sucesos. Mientras, denuncian desde el consistorio, «las soluciones no llegan».

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