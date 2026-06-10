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10 JUN 2026|

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Las dos ingenierías de la Escuela Politécnica de Teruel, en el top 5 de las titulaciones mejor pagadas de España

La base de cotización media en Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Automática fue de 36.772 € y 35.327 € respectivamente. Acompañan a estas dos titulaciones Medicina y Enfermería, que también se pueden cursar en el Campus turolense

Una clase en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). / EUPT
Una clase en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT). / EUPT

La COMARCA10 06 2026

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EducaciónSociedad

Las dos ingenierías de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT): Ingeniería Electrónica y Automática (industrial) e Ingeniería Informática están dentro del top 5 de las titulaciones españolas con mayor base media de cotización anual de España. Acompañan a estas dos titulaciones de la EUPT, las de Medicina y Enfermería, que también se pueden cursar en el Campus turolense. De este modo, las cuatro titulaciones universitarias con mayor base media de cotización en España se pueden cursar en Teruel.

Los datos se han publicado la edición 2026 del Ranking CYD, creado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, que permite medir, analizar y comparar el rendimiento de las universidades españolas y las diferentes titulaciones universitarias. El ranking analiza la situación de los estudiantes que se graduaron en el curso 2018-2019 al año y a los cuatro años de obtener el título.

Se puede observar que, para las titulaciones de la EUPT, la base de cotización media a los cuatro años en Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Automática fue de 36.772 € y 35.327 €, respectivamente, ocupando los puestos 2 y 4 del ranking. En los puestos 1 y 3 se ubican las titulaciones de Medicina y Enfermería, respectivamente. Si se analizan las titulaciones con mejor tasa de contratación, se puede observar que las 2 ingenierías de la EUPT están de nuevo en el top 3 que lo forman Medicina, Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Automática (industrial). De este modo, las dos titulaciones de ingeniería de la EUPT escalan hasta lo más alto tanto en empleabilidad como en base media de cotización actual.

Desde la EUPT defienden que se trata de un centro universitario que demuestra que desde Teruel se pueden hacer cosas grandes y estar a la vanguardia nacional e internacional en varios ámbitos. "La enseñanza personalizada, la alta calidad docente e investigadora, y un gran número de convenios de movilidad con universidades europeas definen lo que hoy es este centro universitario turolense", añaden. "El contacto tan estrecho que la EUPT mantiene con las empresas tecnológicas e industriales, organismos e instituciones del entorno favorecen la empleabilidad total de sus ingeniería en ámbitos de alto valor añadido", concluyen.

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