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13 MAY 2026|

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Dos mujeres asaltan a una anciana para robarle las joyas junto al Arco del Loreto de Alcañiz

Un vecino alertó desde su ventana y logró que las asaltantes huyeran junto a un tercer implicado que las esperaba en un vehículo

Imagen de archivo coches de la Guardia Civil. / L.C.
Imagen de archivo coches de la Guardia Civil. / L.C.

Marina Monreal13 05 2026

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Alcañiz

ActualidadSucesos

Una mujer mayor fue el pasado domingo, a primera hora de la tarde, víctima de un asalto para robarle las joyas en la calle Padre Vidal, junto al Arco del Loreto de Alcañiz. Dos mujeres acorralaron a la víctima y, mientras una le arrancaba la cadena de oro, la segunda intentaballevarse los anillos y pulseras que llevaba en ese momento.

Alarmado por los gritos de la víctima, un vecino se asomó a la ventana y, gritando, disuadió a las dos ladronas que acorralaban a la mujer. Ambas huyeron en un coche blanco que se encontraba parado a pocos metros, con un conductor esperando.

La mujer fue trasladada hasta el Hospital Comarcal de Alcañiz, donde se realizó el parte de lesiones y se formalizó la denuncia. Igualmente, se tramitó una denuncia ante la Guardia Civil.

Por el momento, la investigación continúa abierta y se busca a las dos delincuentes. Además del valor monetario y sentimental de las joyas, los familiares lamentan la sensación de inseguridad que provoca un suceso de estas características a plena luz del día en una zona muy céntrica de la ciudad y piden precaución ante otros posibles incidentes.

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