Dos proyectos del Bajo Aragón Histórico, entre los ganadores de los II Premios Humanizar y Cuidar por Aragón

La segunda edición de los Premios Humanizar y Cuidar por Aragón han reconocido ocho iniciativas, una por cada sector sanitario de Aragón, orientadas a mejorar la atención sanitaria desde la perspectiva de los cuidados, la cercanía y la atención centrada en las personas. Dos de ellas se trabajan en el Bajo Aragón Histórico.

En el Sector Alcañiz, el proyecto ‘El paciente en el centro de la mirada - A través de sus ojos’ se desarrolla en las consultas de Oftalmología e invita a comprender el proceso asistencial desde la vivencia del paciente. Su enfoque mejora la comunicación, la confianza y la percepción de acompañamiento en un ámbito clínico de alta carga emocional. El segundo de los reconocimientos se desarrolla en el centro de salud de Aliaga y bajo el nombre ‘La cultura del cuidado: transformando la atención’ reconoce una experiencia de atención primaria rural, que sitúa la proximidad, la escucha y la relación profesional-paciente como elementos transformadores de la asistencia cotidiana.

La ceremonia, celebrada este miércoles en CaixaForum Zaragoza, reunió a profesionales sanitarios, equipos directivos y entidades colaboradoras. En el acto también participaron la directora general de Cuidados y Humanización del Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Estíbaliz Tolosa, el director científico del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, Daniel Orós, y la directora regional de Roche Farma en la zona Noreste, Rita Casas, que apoya estos premios.

El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, felicitó a los profesionales y equipos participantes y subrayó que los más de 60 proyectos presentados y los 478 profesionales implicados en ellos reflejan que la humanización "forma parte ya del presente y del futuro de la sanidad aragonesa”. El consejero agradeció el trabajo de los profesionales distinguidos por su trayectoria, así como de todos aquellos que han impulsado los ocho proyectos premiados, que sirven para desarrollar iniciativas “que no solo curan, sino que también acompañan, escuchan y cuidan”. Sanz también destacó la implicación de todos los equipos que han optado a estas distinciones, de diferentes ámbitos, como la atención hospitalaria, la salud mental, la atención primaria, el acompañamiento emocional o la continuidad asistencial.

Proyectos premiados

En cuanto al resto de premiados se ha reconocido a los proyectos ‘Más allá de lo clínico: humanizando el duelo perinatal’, del sector de Barbastro; ‘Proyecto de Humanización de la Atención de Enfermería en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA)’, del sector de Calatayud, el Proyecto ‘Acompañar, cuidar y sostener’, del Hospital de Jaca; Proyecto ‘Transformando la espera. Humanización del acceso y la sala de espera de la Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil Amparo Poch', del Sector Zaragoza I; 'Me voy a casa', del Sector Zaragoza II; y ‘Humanizando una consulta de osteoporosis desde la Unidad de Coordinación de Fracturas (FLS): Cuidar los Huesos, Cuidar a la Persona’ del Sector Zaragoza III

Además, se han entregado tres reconocimientos honoríficos a profesionales con una trayectoria destacada en el ámbito sanitario y de los cuidados. Las distinciones han recaído en Reyes Abad Sazatornil, jefa de Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza; Aurora Calvo Pardo, profesional vinculada al ámbito de la Oncología y al programa de cribado de cáncer de mama en Huesca; y en Milagros Díaz García, directora de Enfermería del Hospital San José de Teruel.

Compromiso con los pacientes

La directora regional de Roche Farma en la zona Noreste, Rita Casas, ha felicitado a los responsables de todos los proyectos presentados y ha reafirmado el compromiso de la compañía con el impulso a la humanización en la sanidad aragonesa. “Roche es reconocida como una compañía líder en el desarrollo de nuevas terapias y soluciones diagnósticas, pero de poco nos serviría dedicar todo este esfuerzo si no vemos al paciente como la persona que es, no solo como un conjunto de datos, informes y pruebas. Del paciente no solo nos deben importar los aspectos clínicos, sino también su calidad de vida, que reciba un trato cálido y amable, que se sienta escuchado. Eso es la humanización para nosotros”, ha dicho la responsable de esta organización.

Por su parte, la directora de general de Cuidados y Humanización del Gobierno de Aragón, Estíbaliz Tolosa, ha explicado que detrás de cada proceso, consulta, ingreso, prueba, de cada espera y de cada alta, hay una persona “con una historia de vida”, “con expectativas, dudas y miedos”. Y también hay profesionales “que, cada día, sostienen el sistema, con conocimiento, responsabilidad y con una enorme vocación de servicio”. Las personas premiadas, pero también todas aquellas que han optado a estos galardones entienden que la humanización "no puede depender solo de la buena voluntad individual, sino que debe formar parte de la planificación, de la gestión, de la formación, de la evaluación y de las prioridades del sistema”, ha glosado Tolosa. Por eso, ha continuado, “vuestro trabajo ha abierto camino. Habéis sabido convertir la sensibilidad en acción, las ideas en proyectos y los valores en cambios reales para pacientes, familias y profesionales”. “Sigamos trabajando juntos para que la humanización sea una seña de identidad de nuestra sanidad”, ha concluido la directora general.