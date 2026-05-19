La DPT abre una convocatoria de 800.000 euros para actos culturales, conciertos y deporte

La Diputación de Teruel apuesta por las actividades culturales en la provincia con una partida de 800.000 euros. Esta partida económica va destinada a subvenciones para actividades culturales, musicales, artísticas y deportivas. Además también podrán financiarse cursos de formación , semanas culturales, concursos artísticos, actuaciones de música y/o encuentros y pruebas deportivas municipales.

El plazo para presentar la solicitud termina el 5 de junio y el periodo de ejecución de estos proyectos se deberá de haber realizado entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026. El año pasado, se pudieron efectuar 805 actos en toda la provincia gracias a esta ayuda.

Los detalles han sido explicados este martes en rueda de prensa por el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, y el diputado provincial de Cultura, Miguel Iranzo. “Lo que pretendemos es activar culturalmente los 236 municipios de la provincia de Teruel con 800.000 euros de presupuesto para actuaciones culturales o deportivas que generen actividad cultural”, ha señalado Juste.

La asignación de las partidas para los municipios que los solicitan se les destinará una cantidad fija, que alcanza los 1.175,64 euros y posteriormente se les dotará de más fondos según la población de cada uno. Para aplicar este criterio se atenderá a las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2025. Así, se otorgará una cantidad fija por habitante de 1,01 euros y otra cantidad dependiente de los once tramos de población establecidos. Estos once tramos se distribuyen desde menos de 25 habitantes, con 900 euros de subvención, hasta más de 4.000 habitantes, con 5.000 euros de subvención.

El diputado provincial de Cultura, Miguel Iranzo, ha mostrado satisfacción con el resultado de la pasada convocatoria en materia de financiación y participación de los municipios. “Hablamos también de la cantidad de actos, que son 805 actos desarrollados los que se subvencionaron”, ha afirmado Iranzo.

Los municipios de Teruel, Alcañiz y Andorra quedan fuera de esta distribución para que su diferencia de población no distorsione un reparto equitativo entre los pueblos más pequeños. Desde la DPT recuerdan que son los únicos que pueden participar en la convocatoria cultural Red Aragonesa de Espacio Escénicos, gestionada por Gobierno de Aragón y las diputaciones provinciales de la Comunidad Autónoma. Por ello, disponen de una asignación fija de 2.000 euros para la capital de provincial, 4.000 euros para Alcañiz y 8.000 euros para Andorra.

Cualquier Ayuntamiento o Entidad Local Menor de la provincia de Teruel dispuesta a desarrollar estas actividades podrá acogerse a esta subvención. Las solicitudes para poder acceder a la convocatoria se deberá presentar de forma exclusiva a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Teruel (https://dpteruel.sedelectronica.es).