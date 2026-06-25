La DPT concede una ayuda de 600 euros por nacimiento o adopción en los pueblos de Teruel

La DPT ha abierto la convocatoria de ayudas a la natalidad, la cual concede 600 euros por cada nacimiento o adopción en un pueblo de la provincia de Teruel. Los beneficiarios serán todas aquellas familias que hayan tenido un bebé o hayan adoptado a niños o niñas de hasta seis años en el periodo entre el 1 de abril de 2025 y el 31 de marzo de 2026.

Esta nueva convocatoria de ayudas a la natalidad está dotada con un total de 240.000 euros. Para Beatriz Redón, diputada delegada de Bienestar Social, "son 600 euros que sin duda ayudarán a las familias a asumir los gastos que genera tener un nuevo miembro en la familia".

El plazo para solicitar estas ayudas se extenderá hasta el 24 de julio y los solicitantes únicamente deberán presentar la acreditación que motiva la solicitud de la ayuda, aunque la Diputación recomienda invertir el dinero en el comercio local. "Los requisitos son muy sencillos para que puedan beneficiarse todas las familias que estén viviendo en nuestros municipios y estén empadronadas en el último año", afirma Redón.

A mediados del año pasado la DPT informó a las familias de los recién nacidos con el regalo de un babero y una tarjeta con la información de las ayudas.