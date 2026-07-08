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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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08 JUL 2026|

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La DPT publica la convocatoria de subvenciones del programa Cooperación al Desarrollo 2026

El crédito asignado será de un total de 90.000€ con un máximo de 15.000 € por entidad

Beatriz Redón, diputada delegada de Bienestar Social, en el día del refugiado / DPT
Beatriz Redón, diputada delegada de Bienestar Social, en el día del refugiado / DPT

David Boj08 07 2026

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DPT

Fiscalidad y AyudasMundo Rural

La Diputación Provincial de Teruel ha publicado la convocatoria de subvenciones del programa de Cooperación al Desarrollo 2026, con el objetivo de respaldar el desarrollo de proyectos de intervención social que contribuyan al desarrollo y atención de las necesidades básicas de la población en los países más desfavorecidos.

El crédito asignado a la financiación son 90.000 euros con un máximo de 15.000 euros destinados a cada entidad. Beatriz Redón, diputada delegada de Bienestar Social, ha explicado que "estas ayudas tienen como objetivo financiar proyectos de cooperación que contribuyan a cubrir necesidades tan básicas como la alimentación, la salud, la educación o la vivienda".

El plazo se abre este miércoles hasta el 5 de agosto y las solicitudes únicamente se presentarán a través de la Sede Electrónica de la DPT. Las actividades a las cuales irán destinadas las ayudas serán aquellas que tengan un carácter permanente o estable. Así pues, se dejan fuera a todas aquellas que se den en una situación transitoria.

En el supuesto de que la entidad solicitante tenga un socio local colaborador en el país donde se desarrolle el proyecto objeto de subvención, deberá presentar el convenio formalizado al respecto, detallando asimismo los gastos que soporta cada una de ellos. En todos los casos, el período de ejecución de los programas y actividades abarcará desde el 1 de septiembre de 2025 hasta el 31 de agosto de 2026. Para más información se pude consultar la convocatoria publicada en el BOPTE de 7 de julio de 2026.

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