La DPT resalta la contribución de los migrantes a la sociedad turolense con el Proyecto MAX

La Diputación de Teruel quiere resaltar la contribución de los migrantes a la sociedad turolense y se preocupa por mejorar su imagen pública, rodeada de narrativas distorsionadas o directamente falsas. Como socios del proyecto europeo Max, el área de Programas Europeos de la institución provincial organizó la semana pasada una jornada telemática con el objetivo de destacar experiencias en las que la migración beneficia el desarrollo económico de las sociedades en general y de las zonas rurales en particular, conocer o definir los desafíos sociales se pueden abordar a nivel local y debatir cómo cooperar para eliminar las barreras aún existentes hacia una sociedad plenamente inclusiva, que aproveche al máximo su diversidad.

La diputada delegada de Programas Europeos y Desarrollo Territorial, María Ariño,

inauguró la jornada, con el nombre “Día del Diálogo sobre la Diversidad”, asegurando que “el

programa MAX es uno de los más participativos y enriquecedores de los que trabajamos en el

marco de la Unión Europea debido a la diversidad de opiniones y puntos de vista que tenemos en

nuestra sociedad”.

Sobre los migrantes María Ariño añadió que “no cabe ninguna duda que para las áreas

rurales es muy importante la inmigración, siempre garantizando la integración en igualdad de

condiciones”. La diputada aseguró que en la provincia de Teruel este fenómeno supone en

muchos casos el mantenimiento de servicios y financiación en pequeños pueblos que “de otra forma no tendrían ciertas posiblidades, por lo que el relato es generalmente positivo aunque sigan

existiendo problemas que esperamos resolver con diálogos y análisis como los que propone el

proyecto MAX”.

El Proyecto MAX trata de convencer racionalmente, sobre la base de hechos y

estadisticas, actuando directamente sobre los formadores de opinión (periodistas) y los

ciudadanos. En jornadas como la de la semana pasada se comparten argumentos para propiciar

la creación de mensajes positivos desde los medios y encuentros para el diálogo entre locales y

migrantes.

En un primer bloque temático, la jornada describió el panorama migratorio en España, las

tendencias, los retos o las oportunidades. Chabier Gimeno, profesor del Departamento de

Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, señaló que la movilidad humana “nos ha

conformado como sociedades desde hace siglos” y puso el acento en que “las sociedades de

acogida son ahora multiculturales”. Además, Gimeno, señaló a la migración como una solución

para la despoblación.

En esta parte de la sesión también participó Alejandro García, tutor de empleo y

responsable del Servicio de Apoyo a la Creación de Empresas del INAEM, rompiendo el falso mito de que los migrantes son los que más ayudas reciben al desvelar que el 70% de las personas

atendidas por el INAEM son de origen nacional y el 30% extranjeros y que las empresas

constituidas en su servicio son un 73% de personas de origen nacional y un 17% de migrantes.

Señaló que los sectores en los que suelen trabajar los migrantes son hostelería, comercio y

alimentación y construcción y que las nacionalidades atendidas son rumana (en un 28%),

venezolana (18%), marroquí (10%) y colombiana (10%).

La visión general al panorama migratorio concluyó con la ponencia de José Luis

Hernández, director del colegio Pierres Vedel de Teruel que explicó como han pasado de 3 niños de países extranjeros matriculados en el colegio en el curso 99/00 a 78 alumnos de 10 países

distintos en 2020. Explicó que en su proyecto educativo apuestan por los idiomas y que los

alumnos salen sabiendo bien o muy bien cuatro lenguas diferentes.

Iniciativas de apoyo

Durante la jornada del programa MAX se conocieron iniciativas locales de apoyo a la integración de las personas migrantes, tanto privadas como a través de las administraciones. La Secretaria General de Cáritas Teruel Loles Esteban explicó cómo eran los itinerarios integrales de

integración, que abarcan la acogida, la orientación, la formación, la intermediación y la

sensibilización, y la coordinadora de Aragón del Consorcio de Entidades para la Acción Integral

con Migrantes (CEPAIM), Pilar Bernadó, explicó los programas de asilo y refugio y de ayuda

humanitaria.

Bernadó aseguró que la mayoría de las personas atendidas con el programa de ayuda

humanitaria a su llegada al suelo español no quieren quedarse en este país y pidió que no se

hablará de personas ilegales. “No hay personas ilegales, podemos ser irregulares porque no

tenemos documentación, pero nunca ilegales”, dijo. Además reflexionó “que tire la primera piedra

quien no tenga un migrante en su árbol genealógico”.

Distintos representantes de la Administración Pública expusieron también sus proyectos

para la integración y el tratamiento de las personas migrantes. La coordinadora de Servicios

Sociales de la Comarca Cuencas Mineras señaló al programa de mediador cultural (CAREI) como

una posibilidad de acercamiento entre personas de distintas culturas a través de una tercera

persona imparcial.

La diputada de Bienestar Social e Igualdad de la Diputación de Teruel, Susana Traver,

explicó que, pese a que la institución provincial no tiene competencias propias sobre inmigración,

existen líneas de subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que sí tratan con

migrantes y anunció una nueva línea en el presupuesto de 2021 con CEPAIM para la integración

de mujeres. Además, también señaló la financiación a la Educación de Adultos, donde muchos

migrantes aprenden castellano. Traver quiso, como representante de la administración local, destacar el papel de alcaldes y alcaldesas como primer nivel de acogida para los migrantes que llegan a los pueblos, ayudándoles a buscar vivienda, trabajo o colegio.

Cerró este capítulo la Directora General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del

Gobierno de Aragón, Natalia Salvo, que señaló las ideas fundamentales de sus políticas: partir de

nuevas narrativas positivas sobre la inmigración siempre desde el rigor y la seriedad, desdeñando los discursos xenófobos y poniendo en valor las sociedades diversas y multiculturales, siempre destacando la importancia de mantener la conviencia social.

En esas líneas de trabajo, Salvo citó el programa “Aragón sin bulos” que quiere desmontar

noticias falsas sobre los migrantes con datos reales y estadísticas, una campaña anti rumores y

anti discriminación o la Red Aragonesa por la convivencia intercultural junto a la FAMCP.

Medios de comunicación

Finalmente la jornada contó con representantes de los medios de comunicación de la provincia

que detallaron el tratamiento que recibía el fenómeno de la migración. La directora del periódico “La Comarca”, Eva Defior, explicó las recomendaciones a la hora de redactar noticias sobre este tema, desde eliminar referencia al origen étnico de las personas en los sucesos, siempre que no sea imprescindible para la comprensión de la noticia, a incluir a inmigrantes en informaciones genéricas relativas a otros ámbitos que no sean expresamente referentes a la desigualdad o la exclusión social.

El director de “Diario de Teruel”, Chema López Juderías, expuso que “el debate sobre las

narrativas está superado en casi todos los aspectos porque los inmigrantes en la provincia tienen

un papel predominante como freno a su mayor problema: la despoblación”. Apuntó que “además

de la diversidad cultural, la inmigración se traduce en mejorar los padrones de los pueblos, abrir

escuelas o tener mano de obra”. Aunque señaló que aún existen problemas de integración, por

ejemplo en el ámbito laboral donde una persona extranjera cobra 11.000 euros menos al año que

una nacida en España.

El Proyecto MAX lo componen 20 socios de 15 organizaciones locales en 12 países

miembros de la UE, más 5 organizaciones a nivel europeo. Entre sus actividades están la de

creación de informes sociales, culturales y económicos, la identificación de buenas y malas

prácticas, trasladar historias de éxitos a la opinión pública o abrir diálogos sobre la diversidad o

celebrar cursos de formación para periodistas y divulgadores. Estará activo hasta enero de 2023.