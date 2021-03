Drink’s and Drums: una amistad forjada en torno a tambores y bombos

El 20 de diciembre de 2018 el tobarreño, Miguel Ángel Martínez “Gilito” creó un grupo de WhatsApp con amistades y conocidos tamborileros que había ido conociendo en las Jornadas Nacionales del Tambor. “Me vino la idea por un pañuelo que me dieron el día de la celebración de la declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y me pregunté ¿porqué no podían ser jornadas todo el año?”

Desde entonces el grupo ha ido creciendo y en nuestros días cuenta con casi noventa miembros repartidos entre casi todos los pueblos del Consorcio Nacional más Zaragoza y Almassora.

La filosofía del grupo es mantener encendido el espíritu de los encuentros nacionales e intentar mantener esa amistad que los reúne todos los años en la fiesta más estruendosa que puede vivir un amante del tambor y el bombo. Un evento que por culpa de la pandemia que vivimos ha sido suspendido en los dos últimos años. En Agramón, (Albacete) un 31 de marzo de 2019 finalizaban las últimas Nacionales de Exaltación con la mirada puesta en Alcorisa 2020.

Pero llegó el virus y ni Alcorisa 2020 ni 2021. Febrero y marzo llenó al grupo de lamentos, lloros e incredulidad. Parecía imposible que llegara la fatal noticia y todos ya sabemos como se han desarrollado los últimos doce meses. El covid-19 les privó de su fin de semana por excelencia pero no mermó su ilusión porque todo vuelva a la normalidad. El grupo sigue más activo que nunca y no faltan las iniciativas para mantener esta unión forjada por redobles de amistad.

Drink’s & Drum mantiene la llama bien encendida y sin ir más lejos este pasado 14 de marzo se realizó un encuentro virtual donde muchos de sus miembros compartieron una tarde de recuerdos. Se tocó el tambor durante unos minutos, más de uno vistió su túnica sobre los hombros y se estrenó un vídeo donde muchos de sus participantes aportaron sus toques y fotos más queridas. Sin pandemia hubiese sido un fin de semana para Tobarra y sin embargo todavía se esperan las Jornadas en Alcorisa. Todo llegará, la ilusión del grupo crece cada día y el convencimiento de que tarde o temprano se volverán a juntar les da más fuerza.

¿Cuál será su próximo objetivo? Ya tienen su logotipo, su página en Facebook, chapas que lucen en su pecho, quedadas, largas conversaciones, imágenes y sobre todo mucha, mucha amistad.

El tambor nos salva, nos regresa, nos enciende, nos revive, nos reinventa. El bombo nos define, nos reconstruye, nos reinicia, nos acerca. Miguel Bonilla. Baena (Córdoba)