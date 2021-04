El EBA Transverich Alcañiz junior vence a domicilio al CBZ y continúa invicto

El equipo junior del EBA Transverich Alcañiz continúa con su buena racha de resultados tras la vuelta a la competición. El pasado fin de semana se impuso por 57 a 68 a uno de los ‘gallitos’ de la competición el CBZ.

La victoria de los alcañizanos fue fruto de la fe, de no bajar los brazos, de la lucha y de creer que podían dar la sorpresa. El partido no empezó nada bien para los bajoaragoneses que finalizaron el primer cuarto once puntos abajo (21-10). En el segundo cuarto el EBA Transverich estuvo más fluido en ataque llegando al descanso cuatro puntos abajo.

Tras pasar por los vestuarios el acierto anotador por parte de los locales bajó muchos enteros y esta situación la aprovechó el equipo alcañizano que poco a poco se fue acercando en el marcador llegando al último cuarto muy igualados. En los diez últimos minutos, la igualdad fue la nota dominante, poniéndose los chicos de Elías Beguer dos puntos arriba a falta de 1’35». Un triple y una nueva acción positiva en ataque hizo que el partido se decantara a favor del EBA Transverich.

Esta victoria sirve a los alcañizanos para colocarse primeros de grupo y con aspiraciones para finalizar entre los dos primeros lo que les permitiría jugar la fase de ascenso. La victoria ante el CBZ deberán refrendarla el sábado ante Almozara en el choque que se jugará a partir de las 16.00 en el pabellón municipal de la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz.