El 12 de agosto de 2026, el cielo se oscurecerá por completo debido a un fenómeno astronómico que no se vive en España desde hace más de un siglo. En el marco de este suceso, Aragón se corona como un enclave de primer nivel mundial, especialmente el Bajo Aragón Histórico debido a su altitud media y su probabilidad de cielos despejados.

La fase parcial del eclipse comenzará alrededor de las 19.30, y será una hora después, en torno a las 20.30, cuando tendrá lugar el tan esperado acontecimiento; el momento de total oscuridad.

Horarios por municipios: ¿a qué hora es el eclipse?

La franja de totalidad cruzará la provincia dejando a su paso tiempos y horarios ligeramente distintos según la ubicación. Algunos de los municipios en los que se vivirán momentos clave durante el eclipse del 12 de agosto de 2026, son:

Eclipse en Alcañiz: La capital bajoaragonesa será uno de los grandes epicentros para vivir el fenómeno. Se estima que la fase parcial comenzará a las 19.35, alcanzando el máximo punto de oscuridad a las 20.30. Esta totalidad pura durará 1 minuto y medio, aproximadamente.

Eclipse en Valderrobres: El fenómeno comenzará a las 19.36, logrando su punto de ocultación máximo en la capital del Matarraña a las 20.30. Será apenas un minuto después, a las 20.31 cuando la fase de totalidad conozca su fin.

Eclipse en Calanda y Alcorisa: En la localidad de Calanda, la fase parcial tendrá lugar en torno a las 19.35, llegando al apogeo a las 20.30; es decir, la máxima ocultación. Esta fase tendrá una duración de 1 minuto y 36 segundos. Por su parte, Alcorisa gozará de unos segundos más de oscuridad; 1 minuto y 39 segundos. La fase de ocultación total tendrá lugar a la misma hora que en Calanda.

Eclipse en Caspe: La comarca del Bajo Aragón-Caspe será uno de los lugares privilegiados para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026. En Caspe, la totalidad se producirá en torno a las 20.30, cuando el Sol quedará completamente oculto durante aproximadamente un minuto y medio, ofreciendo una experiencia única.

Eclipse en Andorra: En la comarca de Andorra-Sierra de Arcos, el eclipse seguirá prácticamente el mismo horario que en el resto del Bajo Aragón. La totalidad llegará también alrededor de las 20.30, permitiendo disfrutar de cerca de un minuto y medio de oscuridad total, un fenómeno excepcional que convertirá el atardecer en una noche momentánea.

Dónde ver el eclipse en Alcañiz: Puntos oficiales y miradores

A la hora de ver el eclipse, el Bajo Aragón nos ofrece un amplio rango de posibles ubicaciones.

Un lugar clave será el circuito de Motorland, designado por el Gobierno de Aragón como uno de los espacios oficiales para acoger público. El acceso requerirá reserva previa, y se permitirá el estacionamiento por franjas horarias para escalonar los viajes.

Si se opta por quedarse en Alcañiz, es recomendable buscar una combinación de altura y horizonte despejado. Destacan enclaves estratégicos como la ermita de Pueyos, la ermita de Santa Bárbara, el cerro Pui Pinos, el Castillo, o el entorno de La Estanca.

El Bajo Aragón Histórico cuenta con numerosos municipios bien situados para contemplar el eclipse total de Sol. Ejulve, Estercuel, Gargallo y Crivillén, en la comarca de Andorra- Sierra de Arcos, serán las localidades donde la fase de totalidad tendrá una mayor duración, aunque otros puntos del territorio también ofrecerán condiciones privilegiadas para observar el fenómeno.

La elección del lugar dependerá de aspectos como la visibilidad hacia el oeste, la amplitud del horizonte y la facilidad de acceso. Consulta cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse en el Bajo Aragón Histórico y cuánto durará la oscuridad total en cada municipio.

Preparación, seguridad y logística para ver el eclipse

Es crucial recordar la obligatoriedad de las gafas, desde el inicio del fenómeno hasta el final. Nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección de unas gafas homologadas ISO 12312-2, y en el caso de uso de telescopios o cámaras, es obligatorio el uso de filtros solares en estos. Conviene recordar que hay que abstenerse de métodos caseros, como el uso de radiografías o cristales ahumados.

Si hablamos de seguridad logística, la Agrupación Astronómica del Bajo Aragón insiste en evitar los desplazamientos en coche a última hora. Resulta más conveniente quedarse cerca de los respectivos domicilios, o desplazarse a las zonas señaladas de avistamiento con antelación, para evitar colapsos.