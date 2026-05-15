Aragón se prepara para el gran eclipse: hasta 4 millones de personas para contemplar un fenómeno que no sucede desde 1912

A tan solo tres meses para el gran eclipse del 12 de agosto, Aragón ya empieza a descontar los días para una cita que no sucede en la Península Ibérica desde 1912. Se calcula que la comunidad autónoma podría acoger hasta cuatro millones de personas de todo el mundo en el mejor de los casos y los municipios del medio rural son los menos preparados en cuanto a infraestructuras y medios. Así lo han explicado este viernes el Delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán; el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero; y el director del Servicio Regional de Aragón del Instituto Geográfico Nacional, Alejandro Asín antes de reunirse en la Delegación del Gobierno de Aragón para coordinar el dispositivo de seguridad.

Se han identificado siete puntos de observación oficial para poder ver el eclipse en el medio rural y desde los que se quiere tener contralados a un gran flujo de personas y ofrecer información y seguridad. De hecho, uno de los aspectos que más preocupa es la movilidad en las carreteras después del fenómeno. "Va a ser muy elevada en horas nocturnas, momento en el que existe un mayor riesgo. No obstante, tenemos mucha experiencia en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como puede ser con el Gran Premio MotoGP, que recibe 50.000 o 60.000 visitantes", ha defendido Clavero. Otro de los riegos gira en torno a la fecha en la que tendrá lugar, momento en el que hay mayor riesgo de incendios en la comunidad y olas de calor. "Hay que prever aquellas zonas con mayor aglomeración porque va a haber necesidades quizá de carácter asistencial", ha añadido.

Desde las administraciones se facilitarán recomendaciones a los ayuntamientos y explicará el trabajo que se está realizando para que, por ejemplo, si quieren organizar un punto de observación lo hagan con toda la información y herramientas disponibles para que prime la seguridad en todo momento. "Estamos trabajando con los ayuntamientos sobre las infraestructuras, instalaciones, seguridad y los medios de protección civil. La semana que viene tenemos varias reuniones", han adelantado. A pesar de esos siete puntos oficiales, se contempla también las personas que van a venir con sus coches o autocaravanas y que "quizá van a querer subirse a la ladera de un monte o ocupar algún otro tipo de espacio".

Gafas homologadas

Aunque pueda parecer una obviedad, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta gira en torno a las gafas homologadas y obligatorias que se necesitan para ver el fenómeno con total seguridad. Tienen que cumplir con la normativa ISO y la Europea. "Hay gafas para todos y muchas en el mercado, pero tienen que ser homologadas, si o sí. Antiguamente, la gente usaba radiografías, gafas de soldador, pero tiene que quedar claro que eso no sirve", ha remarcado Clavero.

Las recomendadas son las certificadas con la norma ISO 12312-2. No utilizarlas puede acarrear consecuencias irreversibles en los ojos como retinopatía solar, un daño fotoquímico en la mácula (centro de la retina) que se produce al mirar directamente al sol durante los eclipses sin protección adecuada. Hay que prescindir de las gafas de sol normales, cristales ahumados, radiografías o CDS antiguos como filtros. Antes de usarlas, es obligatorio mirar a contraluz y, si tienen arañazos o agujeros, tirar directamente porque no son seguras.

Trío de eclipses

94 segundos. Ese será el tiempo que dure la oscuridad total el 12 de agosto, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol. Es un fenómeno que ocurre con muy poca frecuencia porque de media es visible cada 375 años y además, en el del 12 de agosto coincidirá con lluvia de perseidas.

En 2027 2028 volverá a suceder un episodio similar. El 2 de agosto de 2027 podrá verse desde la zona del sur de la Península Ibérica y el norte de África. El 26 de enero de 2028, de tipo anular, entrará por el suroeste y saldrá por la zona del Mediterráneo, por lo que en la provincia de Teruel, al igual que en la de Castellón, serán visibles. "Estamos trabajando en el escenario del trío de eclipses y con la experiencia que tengamos en este año vamos a poder aplicarla a los demás", ha concluido.