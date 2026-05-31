¿Cuáles son los mejores lugares para ver el eclipse de agosto en el Bajo Aragón Histórico?

El 12 de agosto de 2026 Teruel y todos los municipios del Bajo Aragón Histórico van a poder disfrutar del eclipse total de sol. Se trata de un fenómeno extraordinario y único visible de media cada 375 años. Será especial porque no ocurre en la Península Ibérica desde 1912. Para poder visualizarlo es importante buscar un lugar sin montañas alrededor y no irse muy lejos de casa porque durante ese día se prevén grandes retenciones en los puntos donde se produzca la oscuridad total.

El Bajo Aragón Histórico será un lugar privilegiado para poder contemplarlo en su totalidad. De media se verá durante 94 segundos, pero existen algunos puntos donde poder visualizarlo durante algo más de tiempo, un total de 1.40 minutos de oscuridad total, según los datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional.

Los 15 pueblos donde más tiempo va a durar

Ejulve, Estercuel, Gargallo y Crivillén serán los pueblos donde más durará la totalidad del eclipse de Sol de 2026. En estas cuatro localidades la fase total alcanzará 1 minuto y 40 segundos. En Ejulve, la totalidad comenzará a las 20.30.06 y terminará a las 20.31.47. En Estercuel, se iniciará a las 20.30.00 y concluirá a las 20.31.40. En Gargallo, el intervalo irá de 20.30.01 a 20.31.41, mientras que en Crivillén se prolongará desde las 20.29.57 hasta las 20.31.37.

Tras estos cuatro pueblos les siguen La Mata de los Olmos, Los Olmos, Seno, Berge, Oliete, Las Parras de Castellote y Alacón, todos con una duración de 1 minuto y 39 segundos. La lista se completa con Alloza, Alcorisa, Mas de las Matas y Torre de Arcas, donde la totalidad será de 1 minuto y 38 segundos. En Alloza, el eclipse total irá de 20.29.49 a 20.31.28; en Alcorisa, de 20.29.54 a 20.31.32; en Mas de las Matas, de 20.29.56 a 20.31.34; y en Torre de Arcas, de 20.30.01 a 20.31.39.

El del 12 de agosto el eclipse se originará por la zona de Siberia, tocará Groenlandia, rozará Islandia, cruzará el océano Atlántico y entrará en la Península Ibérica. Durante unos esos momentos, la Luna ocultará por completo el Sol y el cielo se oscurecerá en pleno atardecer. Es recomendable seguir los perfiles oficiales de los Ayuntamientos porque algunos ya han anunciado actividades y consejos para ese día. Coincidiría en su mayoría con la celebración de las fiestas patronales por lo que las retenciones podrían ser mayores, ya que los pueblos ya están llenos por esas fechas.

También es recomendable consultar la página web de Turismo de Aragón destinada a centralizar todos los recursos e información relacionados.

Tabla en la que aparecen los 15 pueblos en los que más tiempo va a durar el eclipse. / L.C

Motorland, punto oficial de la DGA

Aragón será uno de los mejores lugares de Europa para observar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. El Ministerio de Ciencia ya comenzó a validad los espacios y el entorno de Motorland será uno de los espacios habilitado. La elección se ha realizado a partir de la información aportada por las comunidades autónomas y atendiendo a criterios como la visibilidad del fenómeno, la accesibilidad y la capacidad de los espacios para acoger público con seguridad.

Las inscripciones ya están abiertas y costará 10 euros por vehículo independientemente del número de pasajeros. Las reservas se canalizarán a través de la web turismodearagon.com, que será el único canal habilitado para gestionar el acceso a estos espacios denominados POGA (Puntos de Observación del Gobierno de Aragón).

Durante el proceso de reserva, se solicitarán datos como la matrícula del vehículo y el número de personas, con el objetivo de ajustar la capacidad de cada espacio y garantizar una adecuada gestión de los accesos.

Trio de eclipes

El de agosto será el primero de los dos eclipses que se sucederán porque habrá otro en 2027 y 2028. El 2 de agosto de 2027 podrá verse desde la zona del sur de la Península Ibérica y el norte de África. El 26 de enero de 2028, de tipo anular, entrará por el suroeste y saldrá por la zona del Mediterráneo, por lo que en la provincia de Teruel, al igual que en la de Castellón, serán visibles.