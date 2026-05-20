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20 MAY 2026|

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Ecologistas en Acción presenta alegaciones contra el centro de datos de Amazon en La Puebla de Híjar y Azaila

La organización cuestiona la declaración de «interés general» del proyecto de Amazon y advierte del consumo energético, la ocupación de suelo y la falta de información pública sobre las instalaciones proyectadas en el Bajo Martín

El responsable de Relaciones Institucionales de AWS, entre la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y el consejero de Transportes, en la presentación del proyecto en Zaragoza. / DGA
El responsable de Relaciones Institucionales de AWS, entre la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y el consejero de Transportes, en la presentación del proyecto en Zaragoza. / DGA

Marina Monreal20 05 2026

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La Puebla de Híjar y Azaila vuelven a situarse en el centro del debate sobre los centros de datos en Aragón. Ecologistas en Acción ha puesto el foco en el complejo que Amazon proyecta en ambos municipios dentro del nuevo paquete de infraestructuras tecnológicas que el Gobierno de Aragón ha declarado de «interés general» y que también incluye instalaciones en Huesca y San Mateo de Gállego.

La organización ecologista ha presentado alegaciones contra la tramitación al considerar que el expediente contiene veinticinco deficiencias, entre ellas la ausencia de datos clave sobre empleo previsto, consumo energético y necesidades hídricas. «Es incomprensible», señalan, «que se haya declarado de interés general un proyecto que omite este tipo de información». Critican además que no se detalle cuántos empleos se crearán ni si estos serán directos o indirectos, presenciales o remotos.

La principal preocupación se concentra en las dimensiones de los proyectos previstos en La Puebla de Híjar y Azaila y en San Mateo de Gállego. Según Ecologistas en Acción, las instalaciones ocuparán 328 y 294 hectáreas respectivamente, lo que las convertiría en las mayores infraestructuras de este tipo planteadas hasta ahora en Aragón, superando otros desarrollos como el centro de datos de Blackstone en Calatorao o el de Amazon en Villamayor de Gállego.

La organización advierte además del posible alto consumo energético asociado a estos desarrollos. Sostiene que, manteniéndose las proporciones observadas en otros centros de datos, tanto el complejo previsto en el Bajo Martín como el de San Mateo podrían superar individualmente los 1.000 megavatios de potencia instalada. Entre ambos, apuntan, alcanzarían una capacidad equiparable a la producción de la central nuclear de Ascó.

Entre las alegaciones también figura la falta de un estudio conjunto sobre el impacto acumulado de los más de treinta centros de datos proyectados en Aragón, así como el rechazo a la posibilidad de expropiaciones forzosas y al uso de suelos no urbanizables especiales para ecosistemas naturales para facilitar la implantación de estas instalaciones.

Las críticas llegan además en un contexto de creciente movilización social. Ecologistas en Acción asegura que ha logrado recaudar más de 15.000 euros mediante una campaña de financiación colectiva destinada a sufragar el proceso judicial abierto contra el Gobierno de Aragón y Amazon por otros cinco centros de datos ya en construcción. La organización considera que existe un rechazo creciente hacia este modelo de implantación tecnológica y concluye con un mensaje de advertencia: «esta nueva burbuja digital acabará salpicando de nuevo al pueblo aragonés».

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