Edu Soto: «el público de las zonas rurales y especialmente el aragonés se entrega y es muy entusiasta»

¿Qué esperas del público bajoaragonés? ¿Habías estado en alguna ocasión por el Bajo Aragón??

He estado alguna vez. No te sabría decir cuando, pero sí. Son muchas vueltas las que he dado por la geografía española y a veces ya no sé muy bien dónde he estado. Pero conozco muy bien al público aragonés y sí que te puedo decir que tengo mucha amistad con Alberto Castrillo, un director y actor fantástico y conozco bien su sentido del humor y eso me ha marcado. Creo que el público aragonés tiene especialmente muchas ganas de reir. Además nada más llegar a Alcañiz he visto a toda la gente disfrazada y como que uno se siente extraño de no estar disfrazado. Me he movido mucho por zonas próximas como Teruel, también Gandesa y en las idas y venidas de Madrid he visto centenares de veces el cartel de Alcañiz. No es como otras zonas como Galicia a la que vas y probablemente sea la primera vez que tienes una referencia de esa tierra. Aragón para un catalán como yo es una tierra que siempre está presente, aunque sea solo porque has transitado decenas de veces por aquí.