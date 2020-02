Edu Soto: «En el humor siempre se esconde algo de contenido»

¿Cómo valoras participar en este Mes de la Comedia?

¿Qué temas aborda 'Más vale solo que ciento volando'?

La participación del público es muy importante pero, ¿no entraña esto cierto riesgo?

¿Qué es lo que más te gusta del espectáculo?

Precisamente este factor de sorpresa. Yo he estado haciendo espectáculos de teatro durante mucho tiempo y la verdad es que llega a ser muy complicado en no apalancarte o el no poner el piloto automático. Pero este, como la gente lo va cambiando, me ha tenido bastante alerta hasta hace bien poco. Es justo ese factor sorpresa que hay desde el principio hasta el final lo que me hace estar muy vivo y me divierte mucho.