Eduardo Orrios se integrará en la candidatura del Partido Popular de Alcañiz

Los presidentes del PP de Aragón y Aragoneses-Plataforma Aragonesista, Jorge Azcón y Elena Allué, han suscrito este martes un acuerdo de colaboración electoral para los próximos comicios autonómicos y locales que también se extenderá a las generales. Consiste en que miembros de la escisión del PAR, Aragoneses, se incorporarán a las listas de los populares como independientes. Ambos partidos han justificado este pacto aludiendo a que les permite «ensanchar» el centro aragonesista y «acabar» con los gobiernos socialistas en Aragón y España.

En la rueda de prensa conjunta Azcón y Allué no han hablado de nombres y de posiciones pero ahora el foco se sitúa en los municipios. En Alcañiz, donde Aragoneses llegó a presentar a Eduardo Orrios como su candidato hace unas semanas, habrá una integración. En principio, únicamente de Orrios entrará en los primeros puestos de la lista popular, que busca dejar la oposición y alcanzar la alcaldía que perdió en 2019. El candidato del PP, Miguel Ángel Estevan, lo da por hecho y alaba el perfil de Orrios. «Lo importante son las personas y en este caso Eduardo puede aportar mucho. Es una persona muy trabajadora y en la que se puede confiar que suma a nuestro proyecto», apunta Estevan, quien recalca que el mandato de Azcón a sus candidatos es el de «ensanchar el partido».

No obstante, Orrios es más precavido y asegura que el acuerdo regional «ha sentado las bases» pero en Alcañiz ahora hay que sentarse a «afinar» la unión. «Si se quiere cambiar la situación de Alcañiz al igual que la de Aragón la opción es ir juntos, esa es la intención, pero tenemos claro que va a ser una suma y no una sumisión», precisa.

En Montalbán, la localidad del secretario general de Aragoneses la situación es muy distinta. Allí Carlos Sánchez gobierna con mayoría absoluta al revalidar la alcaldía en 2019 con el PAR pasando de 4 a 7 concejales en los anteriores comicios municipales y el PP no tiene representación porque tan solo obtuvo 16 votos. Por tanto, la fuerza predominante es Aragoneses pero si no se presentan con alguna fórmula junto al PP sus votos no se unirían a la hora de conformar la Comarca y la Diputación de Teruel (se suman los de los partidos judiciales, en este caso, el de Calamocha). «Los concejales tenemos que valorar qué hacemos en Montalbán y también en conjunto con otros municipios en el partido judicial. Se trata de intentar llegar a acuerdos y sumar entre todos lo máximo posible para llevar a cabo ese cambio que queremos», precisa Sánchez.

Los presidentes de Aragoneses y PP, Elena Allue y Jorge Azcón, este martes en rueda de prensa / PP

En la presentación del acuerdo, Azcón y Allué han coincidido en que la situación política actual de España y Aragón exige cambios trascendentales para la defensa de la Constitución de 1978 y del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007. Del mismo modo, han compartido plenamente la necesidad de sumar y aunar esfuerzos políticos como contraposición a la situación política, social y económica a la que conduce a España el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, con actuaciones y medidas que erosionan la fortaleza del estado de derecho, lo que exige una respuesta política de unidad y transversalidad en el espacio del centro constitucional.

PP-Aragón y Aragoneses coinciden también en «la necesidad de desalojar» del Gobierno autonómico al actual cuatripartito liderado por el PSOE, que ha «desnaturalizado» al centro aragonesista haciéndole renunciar a principios básicos en políticas fiscales y educativas, entre otras, y que plantea graves riesgos para proyectos estratégicos de la comunidad autónoma, como las políticas hidráulica y agraria o el desarrollo del sector de la nieve.

El acuerdo de colaboración aprueba la incorporación de miembros de Aragoneses a las listas electorales del PP-Aragón como independientes. Igualmente, se establece incluir en el programa del Partido Popular de Aragón aportaciones de Aragoneses centradas especialmente en el máximo desarrollo del Estatuto de Autonomía dentro del marco de unidad que consagra la Constitución de España.

Han apuntado también que este acuerdo está abierto a la adhesión de todas aquellas personas u organizaciones que deseen ser partícipes del que han definido como «único proyecto político de centro-derecha y aragonesista» con el ánimo de sumar esfuerzos para la defensa de Aragón, su Estatuto de Autonomía y la Constitución frente a ideologías que excluyen, dividen y debilitan la convivencia lograda en la Transición.

La presentación del acuerdo ha generado importantes reacciones. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, lo ha calificado de una “falta de respeto absoluta a los ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos”. Por su parte, el candidato del PAR a la DGA, Alberto Izquierdo, ha advertido a Azcón de que con el acuerdo con Aragoneses absorbe un “activo tóxico” y le ha recriminado por no haber sido “valiente” y admitir que aceptan “tránsfugas”.

Sobre las críticas del PAR a este acuerdo de colaboración, Allué ha respondido que se han visto obligados a marcharse “para no tener una mancha en nuestro historial político” y tras “presentarnos con una candidatura limpia a un congreso con amaños e irregularidades y que, pese a todo, solo perdimos con un 1% de diferencia que se denunció y un juez nos ha dado la razón. Ellos no se quieren mover del sillón”.