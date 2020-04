Educación habilitará más días y más medios para facilitar el proceso de escolarización

El Departamento de Educación retomará el proceso de escolarización, que tuvo que ser interrumpido por la alerta sanitaria a falta de solo dos días para su conclusión por el cierre de la actividad presencial en los centros educativos, una vez que finalice el actual estado de alarma. Y lo hará, según ha puesto de manifiesto este lunes en su comparecencia ante las Cortes el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, con más días (un total de cinco) y más mecanismos para su presentación, para lo cual se están estudiando aplicaciones para su presentación a través de dispositivos móviles.

Se trata de una nueva medida que pone en marcha el Departamento de Educación, Cultura y Deporte para facilitar todos los trámites y el acceso al aprendizaje desde que comenzara la crisis del Covid-19. Desde entonces, se ha trabajado para llevar las nuevas tecnologías a aquellos que no disponían de ellas para poder seguir las clases a distancia -que los propios centros educativos han calificado como un éxito-, se han puesto en marcha distintas iniciativas para llevar la educación, la cultura y el deporte a los hogares a de forma virtual y se han acelerado trámites como la devolución a las familias de la beca de comedor para comprar alimentos durante el confinamiento.

Felipe Faci ha recordado que, nada más decretarse el cierre de centros, se envió un marco inicial de medidas para poder garantizar la educación a distancia, complementadas con nuevas orientaciones el día 30 de marzo, una vez que el Gobierno central decidió prorrogar el estado de alarma. Con estas actuaciones, ha apuntado el consejero ante los diputados, se ha pretendido tanto preservar la salud de toda la comunidad, como mantener la actividad educativa online, en la búsqueda de que el alumnado disponga de los materiales necesarios para proseguir su aprendizaje y los docentes, con todas las herramientas para adaptarse a la nueva situación excepcional.

EvAU y FP

En estas orientaciones, ha recalcado el titular de Educación, se ha tenido muy presente a los alumnos de 2º de Bachillerato, que tienen que realizar este año la EvAU. En este sentido, la comisión organizadora de la prueba ya decidió adaptar el diseño de la prueba a la realidad actual, estableciendo más opciones de elección en las materias y se volverá a reunir para concretar las fechas en que finalmente tendrá lugar. Según ha informado el consejero, existe una propuesta inicial para que se celebre los días 7, 8 y 9 de julio, un mes después de la fecha elegida inicialmente, que ahora deberá ser ratificada en el próximo encuentro de este órgano, previsto para finales de esta semana.

Respecto a la Formación Profesional, y ante la imposibilidad de la realización de prácticas en empresas durante este periodo, se han unificado los módulos de prácticas o FCT con el del proyecto final con carácter excepcional. El titular de Educación ha informado de que aquellos alumnos que así lo deseen puedan cursar sus prácticas en septiembre.

Faci ha querido agradecer a todos los involucrados en el éxito de la iniciativa y ha declarado que la atención educativa a distancia ha sido posible gracias a la rápida reacción de los centros educativos y al compromiso de sus profesionales y de las familias, lo que ha redundado en el éxito del mantenimiento del sistema a distancia, constatado por los propios equipos directivos. En una encuesta enviada a colegios e institutos de la Comunidad, casi el 90% de los centros consideró que su alumnado estaba “totalmente atendido” a distancia.

Garantizar la actividad educativa

El Departamento de Educación, desde el primer día de cierre de la actividad lectiva presencial, ha trabajado para poder asegurar la atención educativa en términos de igualdad para todo el alumnado aragonés, para lo que ha puesto en marcha una batería de medidas de apoyo tanto a los centros como a las familias.

Entre las destinadas a los docentes, destacan los cursos en nuevas metodologías a distancia para más de 2.200 docentes que ha impartido el Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU), que se ha encargado también de elaborar una guía de videoconferencias y de orientación a los centros. También se ha puesto a disposición de los profesionales de la red de orientación educativa una serie de recursos para su labor en la web del CAREI y, en la página de ‘FP En Casa’, está colgando materiales de 70 familias profesionales para los docentes de los distintos ciclos de FP. Además, Aragón se ha sumado a la iniciativa nacional “Adopta a un maestro”, con la que un grupo de profesores de la Facultad de Educación ofrece apoyo extra al alumnado que lo precisa en coordinación con el docente de su centro educativo.

Entre las medidas destinadas al alumnado y las familias, Felipe Faci ha señalado especialmente el acuerdo con empresas e instituciones para lograr llevar las nuevas tecnologías a aquellos que no disponían de ellas. En este sentido, se han repartido con la colaboración del Departamento de Ciencia y Universidad 200 ordenadores y routers cedidos por la empresa Wipedata, 100 portátiles donados por PSA Opel, 110 táblets con tarjeta SIM procedentes del operador Embou para estudiantes del entorno rural de Huesca, así como 150 tabletas del programa ProFuturo (que componen la Fundación Telefónica y La Fundación La Caixa), 60 ordenadores proporcionados por el Ayuntamiento de Ejea, y 340 tarjetas SIM para el alumnado de Bachillerato y FP que ha facilitado el Ministerio de Educación y FP tras llegar a un acuerdo con Telefónica, Cisco e IBM. Por otra parte, la red de voluntariado del Departamento de Ciudadanía se ha movilizado para recoger material didáctico y entregarlo a las familias en su domicilio, una experiencia que nació en un centro de Zaragoza y que se ha extendido a otros diez de las tres provincias.

Mientras tanto, el Departamento envía además a diario, dentro de la campaña “La escuela sigue… en casa”, todo tipo de recursos educativos a través de la web y las redes de Innovación Educativa (http://innovacioneducativa.aragon.es y @InnovaEducAr), que han experimentado un aumento del 400% de visitas en este periodo gracias a esta experiencia.

También se ha participado en la campaña solidaria “Comparte tu wifi” para que todo el alumnado disponga de él para sus tareas y, en este sentido, se ha llegado a un acuerdo con la Diputación Provincial de Huesca, que ha abierto las redes de sus telecentros para ofrecer conectividad al alumnado de los municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes.

Otras actuaciones

Además de la atención educativa a distancia, el consejero Felipe Faci ha precisado otras iniciativas que se han puesto en marcha en el Departamento que lidera desde el comienzo del estado de alarma. Entre ellas, ha resaltado la devolución de las becas de comedor a sus beneficiarios a través de una transferencia, para que las familias en situación de vulnerabilidad pudieran disponer de ese montante para comprar alimentos durante estos días. Ya el 25 de marzo, Educación ingresó las cantidades correspondientes a sus usuarios por el periodo de un mes (del 15 de marzo al 15 de abril) a los centros, que se han encargado de su envío a las familias, en las mismas condiciones que se realiza el pago de las becas durante el periodo estival. Faci ha adelantado que se va a realizar un segundo libramiento en próximas fechas para proseguir con esta medida mientras dure el estado de alarma, y ampliarla asimismo a los alumnos transportados cuyas rentas sean menores al doble del IPREM.

Por otra parte, también ha resaltado la atención psicosocial a los menores, que no se ha parado durante esta situación excepcional. En este escenario, el teléfono contra el acoso escolar (900 100 456, disponible las 24 horas del día), ha extendido su actuación a las cuestiones que puedan surgir durante el estado de alarma, para dar la mejor respuesta socioeducativa al alumnado y las familias aragonesas.

El consejero se ha referido finalmente a la evaluación, un asunto que se abordará con el Ministerio de Educación en la próxima sectorial que tendrá lugar esta semana, y ha reafirmado lo expresado en las orientaciones a los centros para tener en cuenta más la actitud que la aptitud durante este periodo. Respecto al final de curso, Faci se ha mostrado favorable a facilitar la promoción de los alumnos para no restarles oportunidades, y a establecer planes de refuerzo el próximo curso para compensar a los alumnos que no hayan podido alcanzar todas las competencias. o para dar contenidos que no haya posible abordar durante estos meses.

Cultura y Deporte

El obligado parón al que se ha visto sometido el país por la alerta sanitaria ha tenido una especial incidencia en el mundo de la cultura, por lo que el Departamento está reuniéndose con el sector para recabar información y establecer una estrategia conjunta de refuerzo. Por este motivo, el consejero ha anunciado hoy que las diferentes líneas de ayuda al sector, con un presupuesto de 3 millones para este año, no solo se mantendrán, sino que se ampliarán los plazos para su ejecución y justificación, para facilitar su tramitación.

El Departamento plantea asimismo un plan específico de recuperación del sector, en colaboración con las propias empresas y asociaciones de la Comunidad. Además, como medidas de reactivación del sector de la cultura a desarrollar por el Gobierno de Aragón y, solicitando la colaboración del Gobierno de España en alguna de ellas, Faci ha adelantado el estudio de diversas medidas como la creación del Observatorio de la Cultura, el impulso de la ley de mecenazgo o la realización de un plan de comunicación para la promoción de la actividad cultural. Además ha querido agradecer a sus profesionales el trabajo para facilitar la cultura al público a través de todo tipo de plataformas en este periodo.

También el deporte ha sido uno de los sectores perjudicados por la aparición del Covid-19 y de la misma manera, se plantea el mantenimiento de las convocatorias de ayudas a clubes y federaciones o la propuesta de hacer algunas plurianuales.