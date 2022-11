Educación sigue sin dar solución a los escolares que viajan de Alcañiz a Caspe

Trece alumnos de Alcañiz y dos de Belmonte de San José que estudian en el IES Mar de Aragón de Caspe continúan sin una ruta de transporte escolar. Ante esta situación, el departamento de Educación del Gobierno de Aragón, tras conocer el caso, ofreció realizar dicho servicio a varias empresas de autobuses de la zona. No obstante, ninguna de ellas ha aceptado la oferta, por lo que las familias de los estudiantes siguen costeando de su propio bolisillo el trayecto desde la capital bajoaragonesa hasta la Ciudad del Compromiso.

La respuesta por parte de las empresas transportistas no es nueva: «Es un servicio deficitario». Así lo confirman tras analizar que para realizar dicho recorrido deberían contar con más personal en plantilla que en la actualidad no tienen así como un vehículo grande del que no disponen en la franja horaria del inicio y final de las clases. Por todo ello, las empresas transportistas corroboran que «no sale rentable realizar este servicio». Los empresarios de líneas de autobús locales aseguran desde el sector que «no es fácil localizar en la zona a más personal cualificado y con carnet para conducir estos transportes», por lo que una nueva contratación les resulta «complicada».

Una de esas empresas realiza la misma ruta a la inversa, por lo que podría parecer factible que el autobús que lleva a los alumnos del Bajo Aragón-Caspe hasta Alcañiz hiciera lo mismo aprovechando el trayecto de vuelta. No obstante, los horarios de ambos centros coinciden, por lo que los alumnos bajoaragoneses no llegarían a tiempo a sus clases. Ante esta situación, se planteó a los dos institutos que modificasen unos minutos el inicio de sus clases, pero, dado que el curso ya había comenzado, ambos se negaron a esta propuesta.

La empresa transportista que realizó el curso pasado este servicio asegura que para ellos supone una dificultad si se les avisa cuando el curso académico ya se ha iniciado. Esto se debe a que para el momento en el que se les notificó la necesidad de realizar el trayecto, en esta ocasión con un transporte de mayor tamaño, todos sus vehículos de dichas dimensiones ya estaban ocupados en otras rutas.

Solución provisional

Mientras se resuelve el problema desde la consejería de Educación, los estudiantes viajan cada día en dos grandes taxis hasta Caspe, lo que supone a las familias 680 euros semanales en total.

Concretamente estos alumnos estudian el Grado Medio de Guía en el Medio Natural y el Grado Medio de Agropecuaria, que no se imparten en el instituto de Alcañiz. Mario Lamarca, padre de uno de los estudiantes afectados, asegura que han pedido al departamento de Educación del Gobierno de Aragón que, al menos, se les financie el coste de los taxis. No han recibido respuesta a esta petición, pero algunas de las familias plantean solicitar una beca de movilidad.

Asimismo, denuncian un agravio que solo hace que redundar en la desigualdad de oportunidades para los jóvenes que quieren estudiar en el medio rural.