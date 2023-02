La Ejecutiva del PAR vota este viernes una moción de censura contra Aliaga

La grave crisis interna del PAR vivirá este viernes un nuevo capítulo que puede hacer estallar aún más al partido. Se votará una moción de censura para relevar de la presidencia de este partido al vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y sustituirlo por el senador autonómico Clemente Sánchez-Garnica que registraron 16 de los 28 miembros de la Ejecutiva, los llamados «díscolos». Su objetivo una vez relevado Aliaga es convocar primarias; «dar certeza» a los militantes alcaldes y concejales; y comenzar preparar las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

El senador del PAR resaltó este jueves, en una nota de prensa, que la moción se plantea «para tratar de desbloquear la inactividad de un partido político que no puede estar sujeto a los tiempos de un procedimiento judicial no provocado por esos miembros, sino por un militante que en este momento no sabemos si está en el PAR o no, ni qué intención tiene, que espero que no sea la de bloquear la actividad política de un partido con 40 años de historia».

La convocatoria para la reunión la registró el miércoles el secretario general del PAR y exvicepresidente de la Diputación de Teruel (DPT), Alberto Izquierdo, puesto que cuando se trata de una moción contra el presidente, como ha ocurrido en este caso, los estatutos indican que las funciones de máxima responsabilidad las suma el secretario general «para no interferir».

Aliaga ha estado este jueves negociando con sus apoyos la estrategia a seguir. En caso de que prospere la moción sigue defendiendo que no se presentará a las primarias para volver a ser el cabeza de lista del PAR a las próximas elecciones autonómicas pero quiere mantenerse hasta final de legislatura como vicepresidente del Gobierno de Aragón. A su lado están los dos diputados autonómicos del PAR, la andorrana Esther Peirat y Jesús Guerrero, quienes garantizan la estabilidad del cuatripartito junto a Aliaga.

Con respecto a la votación, fuentes oficiales del PAR apuntaron a Europa Press que el resultado podría estar entre 18-10 o 16-10, puesto que dos cargos «se desgajaron a última hora del proyecto para dar más tiempo al diálogo», el presidente del Comité Local, Jesús Martín, y el vicepresidente, Roque Vicente. Han manifestado su disponibilidad a dialogar «hasta el último momento para que no haya moción de censura».

Los díscolos mantienen que están abiertos al diálogo aunque lo ven poco viable porque Aliaga «está enrocado» y le han dejado poco margen de maniobra al celebrar la moción dos días después de presentarla cuando disponían de siete. «Estamos proponiendo el diálogo desde el minuto uno y ojala no se llegara a celebrar la moción pero lo veo complicado por la actitud estricta del presidente. En definitiva nos estamos jugando la supervivencia del PAR y nosotros no pedimos la cabeza de Arturo Aliaga», apuntaba el senador Garnica en una entrevista en La Rebotica de Radio Zaragoza.

No obstante, los díscolos consideran que no les quedaba otra opción más que la moción ante un PAR «bloqueado. Para Sánchez-Garnica es la apuesta «muy arriesgada y complicada» y, personalmente, desagradable y difícil».

Sobre cuándo se celebraría un nuevo congreso después de la anulación judicial del que reeligió a Aliaga, los díscolos apuntan a que será en septiembre porque ahora con las elecciones a finales de mayo, «no es el momento». «Todos estamos por cumplir la ley y la sentencia pero después de las elecciones», precisó el senador.

No obstante, podrían cambiar las reglas del juego si el juez llega a anular todas las decisiones de la ejecutiva actual, incluido el resultado de la moción de censura. «Lo que no podemos hacer es estar pendientes de los tiempos judiciales porque dentro de dos meses se convocan unas elecciones», precisó Sánchez-Garnica, que criticó la actuación de Xavier de Pedro, miembro del sector crítico del PAR que el pasado lunes anunció la creación de su propio partido. «La judicialización no la hemos hecho algunos sino una persona militante que hay que ver si está en el PAR y qué finalidad tiene, pero lo cierto es que nos está bloqueando la actuación», precisa.